iOS 26 vous indique enfin le temps de charge restant de votre iPhone

Avec la sortie d’iOS 26, Apple a introduit une fonctionnalité longtemps attendue qui élimine les approximations lors de la recharge de votre appareil : l’estimation en temps réel du temps de charge. Les utilisateurs d’iPhone verront désormais un minuteur dynamique qui indique exactement le temps nécessaire pour atteindre 80 % de charge et, par la suite, le temps restant jusqu’à ce que la batterie soit pleine ou atteigne une limite définie par l’utilisateur.



Cette information pratique s’affiche directement sur l’écran verrouillé lorsque vous branchez votre appareil et se trouve également en haut de la page dans Réglages → Batterie. Cette fonctionnalité est conçue pour faciliter la planification des recharges rapides et s’harmonise parfaitement avec les options de limitation de charge d’Apple pour préserver la batterie.

Fonctionnement des nouvelles estimations de charge

Le système fournit une estimation en deux étapes pour refléter la façon dont les batteries modernes se rechargent. Lorsque vous branchez une batterie faible, vous verrez une bannière indiquant le temps nécessaire pour atteindre la barre des 80 %, qui correspond à la partie la plus rapide du cycle de charge.



Une fois que le niveau de batterie dépasse 80 %, le système fournit une seconde estimation pour le temps restant jusqu’à 100 % ou jusqu’à votre limite prédéfinie. Cette fonctionnalité s’intègre intelligemment aux paramètres de limitation de charge de l’iPhone ; si vous avez plafonné votre charge à 85 % pour prolonger la durée de vie de la batterie, l’estimation calculera le temps nécessaire pour atteindre cet objectif spécifique, fournissant ainsi une mesure véritablement personnalisée et utile pour une utilisation quotidienne.

Pourquoi votre temps de charge estimé peut fluctuer

Bien que ce nouveau minuteur représente une avancée significative, sa précision peut être affectée par plusieurs variables réelles, ce qui suscite des réactions mitigées. La fiabilité de l’estimation est particulièrement impactée pendant les 20 % finals de la charge.



Cela s’explique par le fait que les batteries lithium-ion passent d’une phase rapide à « courant constant » à une phase plus douce et plus lente à « tension constante » aux alentours des 80 %. Cette seconde phase est cruciale pour protéger la longévité de la batterie et équilibrer les cellules, mais elle est également plus sensible aux facteurs externes. La chaleur, l’activité des applications en arrière-plan et l’état général de la batterie peuvent rendre cette dernière étape moins prévisible, provoquant des variations plus importantes de l’estimation qu’en dessous de 80 %.

Facteurs clés qui influencent la vitesse de charge

Plusieurs conditions peuvent modifier la vitesse de charge de votre iPhone et la stabilité de son estimation. Le facteur le plus critique est votre matériel de charge ; l’utilisation d’un adaptateur USB-C PD de 20W ou plus et d’un câble de qualité donnera les meilleurs résultats.



La température joue également un rôle majeur, car un téléphone chaud ralentira automatiquement sa vitesse de charge pour protéger ses composants. De plus, les charges importantes en arrière-plan comme les jeux, l’utilisation d’un point d’accès personnel ou l’indexation après une mise à jour consommeront de l’énergie et allongeront le temps de charge. Enfin, l’âge de la batterie, l’utilisation d’une connexion filaire ou MagSafe moins efficace, et les fonctionnalités logicielles comme la charge optimisée contribuent tous à l’estimation finale.

Conseils pour une charge plus rapide et plus stable

Pour obtenir les estimations les plus précises et la charge la plus rapide possible, quelques étapes simples peuvent faire une grande différence. Utilisez toujours un chargeur USB-C PD certifié d’au moins 20W. Si vous remarquez que votre téléphone chauffe, retirez-le de toute coque épaisse pendant la charge. Il est également préférable d’éviter une utilisation intensive pendant la charge, comme jouer à des jeux gourmands en ressources ou télécharger des fichiers volumineux.



Pour une utilisation quotidienne, il est recommandé de laisser la charge optimisée activée pour réduire l’usure de la batterie. Cependant, si vous êtes pressé et avez besoin d’une charge complète à 100 % rapidement, vous pouvez temporairement désactiver toutes les limites de charge et les réactiver plus tard pour la charge nocturne régulière.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit un ajout bienvenu pour les utilisateurs d’iPhone, elle n’a pas encore été largement implémentée pour les iPad. Seuls certains modèles d’iPad plus récents avec des options avancées de santé de la batterie peuvent afficher des informations similaires, donc le comportement varie considérablement selon la génération de l’appareil.



Pour les utilisateurs d’iPhone, cependant, les nouveaux minuteurs sont un outil véritablement utile pour planifier votre journée. Attendez-vous à ce que l’estimation soit très fiable pour les recharges rapides en dessous de 80 % et comprenez que la partie finale est davantage une indication flexible influencée par votre chargeur, la température de votre téléphone et ce qu’il fait en arrière-plan.