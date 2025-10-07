Millones de usuarios de Apple podrían recibir indemnizaciones por la demanda contra Qualcomm

Si compraste un iPhone en el Reino Unido entre 2015 y principios de 2024, el precio que pagaste ahora está en el centro de una batalla judicial en Londres. El grupo de consumidores Which? dice que las tácticas de licencia de Qualcomm inflaron lo que Apple pagó por la tecnología clave del teléfono y, a su vez, lo que pagaste al finalizar la compra. Si los jueces están de acuerdo, podrías recibir unas 17 £ por teléfono elegible.

El caso se abrió el 6 de octubre de 2025 en el Tribunal de Apelación de la Competencia y durará cinco semanas. Los jueces decidirán primero una cuestión: ¿tenía Qualcomm poder de mercado y abusó de él cuando fijó las condiciones para la tecnología que Apple necesitaba para conectar tu teléfono a las redes móviles? Solo si Which? gana esta fase de responsabilidad, el tribunal pasará a una segunda fase para fijar la indemnización.

Lo que esto significa para tu factura de iPhone

Esta es la principal reclamación. Which? alega que Qualcomm aplicó una política de «sin licencia, sin chips» que le permitió cobrar regalías excesivas. Apple y Samsung repercutieron entonces los costes más elevados en los precios de venta al público, dejándote a ti la tarea de cubrir la diferencia. Qualcomm, en declaraciones anteriores, ha desestimado el caso por considerarlo infundado. La empresa afirma que su modelo de licencias es estándar y niega haber abusado de su poder.

Comprueba quién está cubierto. La demanda se centra en los iPhones y dispositivos Samsung con LTE comprados nuevos en el Reino Unido desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 9 de enero de 2024. Los modelos 5G actuales quedan excluidos por ahora. La reclamación es de exclusión voluntaria, por lo que no es necesario presentar documentación para permanecer en la demanda.

Mantén tus expectativas estables. La indemnización media es pequeña por dispositivo, pero el total solicitado es grande, 480 millones de libras esterlinas. Los plazos en los casos de competencia se alargan. Si el tribunal falla en contra de Qualcomm, seguirá una fase separada de daños y perjuicios, y solo entonces fluiría el dinero a los consumidores.

El punto de vista de Apple

Piensa en cómo encaja Apple. Apple no está siendo juzgada aquí. Se sitúa en el lado comprador del sistema de licencias y chips de Qualcomm. Which? argumenta que este sistema elevó los costes de los proveedores y que Apple fijó el precio de los teléfonos en consecuencia. La respuesta del tribunal no reescribirá las facturas pasadas de Apple, pero podría decidir si pagaste de más por tu iPhone durante la era LTE y mereces una devolución.

Apple no ha hecho comentarios públicos sobre esta demanda. Pero el resultado podría influir en la forma en que Apple negocia los acuerdos de licencia de chips y patentes en el futuro. También podría fomentar reclamaciones similares en otros lugares.

Reuters informó de que el juicio de cinco semanas comenzó el 6 de octubre, describe la supuesta política de «sin licencia, sin chips» y señala la recuperación colectiva propuesta de 480 millones de libras esterlinas que cubre a unos 29 millones de compradores de Apple y Samsung en el Reino Unido.

Precedentes legales

En todo el mundo, Qualcomm se ha enfrentado al escrutinio antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. demandó a Qualcomm por sus prácticas de concesión de licencias, aunque su caso fue desestimado en 2020. En Europa, la empresa ya ha sido multada por infracciones antimonopolio. En Canadá se está llevando a cabo una demanda paralela de los consumidores.

Which? dice que este es un momento decisivo para los derechos del consumidor. «Este juicio demuestra cómo los consumidores con respaldo pueden exigir responsabilidades a las grandes empresas», dijo Anabel Hoult, CEO de Which?.

Para los usuarios de Apple en el Reino Unido, el juicio podría significar beneficios inesperados. Pero pasará tiempo antes de que se asegure el resultado de la reclamación y cualquier pago.