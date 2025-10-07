Miljoenen Apple-gebruikers ontvangen mogelijk uitbetalingen van Qualcomm-rechtszaak

Als je tussen 2015 en begin 2024 een iPhone in het VK hebt gekocht, staat de prijs die je betaalde nu centraal in een rechtszaak in Londen. Consumentenorganisatie Which? stelt dat Qualcomm’s licentiebeleid de prijs die Apple betaalde voor essentiële telefoontechnologie heeft opgedreven en daarmee ook wat jij bij de kassa betaalde. Als de rechters het hiermee eens zijn, zou je ongeveer £17 per in aanmerking komend toestel kunnen ontvangen.

De zaak begon op 6 oktober 2025 bij het Competition Appeal Tribunal en zal vijf weken duren. Rechters zullen eerst één kwestie beslissen: had Qualcomm marktmacht en misbruikte het die bij het bepalen van de voorwaarden voor technologie die Apple nodig had om je telefoon met mobiele netwerken te verbinden. Alleen als Which? deze aansprakelijkheidsfase wint, zal de rechtbank overgaan naar een tweede fase om de compensatie vast te stellen.

Wat dit betekent voor je iPhone-rekening

Dit is de kernbewering. Which? beweert dat Qualcomm een “geen licentie, geen chips”-beleid hanteerde waardoor het buitensporige royalty’s kon rekenen. Apple en Samsung gaven de hogere kosten vervolgens door in de verkoopprijzen, waardoor jij het verschil moest betalen. Qualcomm heeft in eerdere verklaringen de zaak als ongegrond afgewezen. Het bedrijf zegt dat zijn licentiemodel standaard is en ontkent machtsmisbruik.

Controleer wie er gedekt is. De groepsvordering richt zich op LTE-enabled iPhones en Samsung-toestellen die nieuw zijn gekocht in het VK tussen 1 oktober 2015 en 9 januari 2024. Huidige 5G-modellen zijn voorlopig uitgesloten. De claim is opt-out, dus je hoeft geen papierwerk in te dienen om in de groep te blijven.

Houd je verwachtingen realistisch. De gemiddelde uitbetaling is klein per toestel, maar het totaal gevorderde bedrag is groot met £480 miljoen. Tijdlijnen in mededingingszaken lopen lang. Als de rechtbank tegen Qualcomm beslist, volgt er een aparte schadevergoedingsfase, en pas daarna zou het geld naar consumenten vloeien.

Het standpunt van Apple

Denk na over hoe Apple hierin past. Apple staat niet terecht. Het bedrijf zit aan de inkoopkant van Qualcomm’s licentiesysteem en chips. Which? stelt dat dit systeem de leverancierskosten opdreef en dat Apple de telefoons daarop afprijsde. Het oordeel van de rechtbank zal Apple’s oude rekeningen niet herschrijven, maar kan wel bepalen of je te veel hebt betaald voor je iPhone tijdens het LTE-tijdperk en recht hebt op terugbetaling.

Apple heeft niet publiekelijk gereageerd op deze rechtszaak. Maar de uitkomst zou kunnen bepalen hoe Apple in de toekomst onderhandelt over chip- en patentlicenties. Het zou ook vergelijkbare claims elders kunnen aanmoedigen.

Reuters meldde dat het vijf weken durende proces op 6 oktober begon, het vermeende “geen licentie, geen chips”-beleid beschrijft, en wijst op de voorgestelde groepsvordering van £480 miljoen voor ongeveer 29 miljoen Britse Apple- en Samsung-kopers.

Juridische precedenten

Wereldwijd heeft Qualcomm te maken gehad met antitrust-onderzoeken. De Amerikaanse Federal Trade Commission klaagde Qualcomm aan vanwege licentiebeleid, hoewel deze zaak in 2020 werd afgewezen. In Europa is het bedrijf al beboet voor antitrustovertredingen. In Canada loopt een parallelle consumentenzaak.

Which? zegt dat dit een bepalend moment is voor consumentenrechten. “Dit proces laat zien hoe consumenten met steun grote bedrijven ter verantwoording kunnen roepen,” zei Anabel Hoult, CEO van Which?.

Voor Apple-gebruikers in het VK zou het proces kunnen leiden tot onverwachte terugbetalingen. Maar het zal tijd kosten voordat de uitkomst van de claim en eventuele uitbetaling vaststaat.