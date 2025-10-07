Des millions d’utilisateurs Apple pourraient recevoir des indemnisations suite au procès contre Qualcomm

Si vous avez acheté un iPhone au Royaume-Uni entre 2015 et début 2024, le prix que vous avez payé se trouve désormais au centre d’un combat judiciaire londonien. Le groupe de consommateurs Which? affirme que les tactiques de licence de Qualcomm ont gonflé ce qu’Apple a payé pour la technologie téléphonique clé et, par conséquent, ce que vous avez payé à la caisse. Si les juges sont d’accord, vous pourriez recevoir environ 17 £ par appareil éligible.

L’affaire s’est ouverte le 6 octobre 2025 au Competition Appeal Tribunal et durera cinq semaines. Les juges décideront d’abord d’une question : Qualcomm détenait-il un pouvoir de marché et en a-t-il abusé lorsqu’il a fixé les conditions pour la technologie dont Apple avait besoin pour connecter votre téléphone aux réseaux mobiles. Ce n’est que si Which? remporte cette phase de responsabilité que le tribunal passera à une deuxième étape pour fixer l’indemnisation.

Ce que cela signifie pour votre facture iPhone

Voici l’allégation principale. Which? allègue que Qualcomm a appliqué une politique « pas de licence, pas de puces » qui lui a permis de facturer des redevances excessives. Apple et Samsung ont ensuite répercuté les coûts plus élevés dans les prix de détail, vous laissant couvrir la différence. Qualcomm, dans des déclarations passées, a rejeté l’affaire comme étant sans fondement. L’entreprise affirme que son modèle de licence est standard et nie avoir abusé de son pouvoir.

Vérifiez qui est couvert. L’action collective se concentre sur les iPhone et appareils Samsung compatibles LTE achetés neufs au Royaume-Uni du 1er octobre 2015 au 9 janvier 2024. Les modèles 5G actuels sont exclus pour l’instant. La réclamation est en opt-out, vous n’avez donc pas besoin de déposer de documents pour rester dans l’action collective.

Gardez vos attentes mesurées. Le paiement moyen est faible par appareil, mais le total demandé est important à 480 millions de £. Les délais dans les affaires de concurrence s’étirent. Si le tribunal statue contre Qualcomm, une phase de dommages-intérêts séparée suivra, et ce n’est qu’alors que l’argent parviendrait aux consommateurs.

Le point de vue d’Apple

Réfléchissez à la façon dont Apple s’intègre. Apple n’est pas jugé ici. Il se situe du côté acheteur du système de licence et de puces de Qualcomm. Which? soutient que ce système a poussé les coûts des fournisseurs à la hausse et qu’Apple a fixé le prix des téléphones en conséquence. La réponse du tribunal ne réécrira pas les factures passées d’Apple, mais elle pourrait décider si vous avez trop payé pour votre iPhone pendant l’ère LTE et méritez un remboursement.

Apple n’a pas commenté publiquement cette poursuite. Mais le résultat pourrait façonner la façon dont Apple négocie les accords de licence de puces et de brevets à l’avenir. Cela pourrait également encourager des réclamations similaires ailleurs.

Reuters a rapporté que le procès de cinq semaines a commencé le 6 octobre, décrit la politique présumée « pas de licence, pas de puces », et note la récupération d’action collective proposée de 480 millions de £ couvrant environ 29 millions d’acheteurs Apple et Samsung au Royaume-Uni.

Précédents juridiques

À travers le monde, Qualcomm a fait l’objet d’un examen antitrust. La Federal Trade Commission américaine a poursuivi Qualcomm pour ses pratiques de licence, bien que son affaire ait été rejetée en 2020. En Europe, l’entreprise a déjà été condamnée à une amende pour violations antitrust. Un procès de consommateurs parallèle est en cours au Canada.

Which? affirme que c’est un moment déterminant pour les droits des consommateurs. « Ce procès montre comment les consommateurs avec un soutien peuvent tenir les grandes entreprises responsables », a déclaré Anabel Hoult, PDG de Which?.

Pour les utilisateurs Apple au Royaume-Uni, le procès pourrait signifier des retours inattendus. Mais il faudra du temps avant que le résultat de la réclamation et tout paiement ne soient assurés.