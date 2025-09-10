Apple Watch Series 11: cómo comprobar la hipertensión

El nuevo Apple Watch Series 11 trae un gran avance en la salud cardíaca: una función dedicada de notificaciones de hipertensión. En lugar de medir la presión arterial directamente como un manguito, el Series 11 analiza los datos ópticos de tu frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo para detectar patrones que puedan indicar presión arterial alta y te notifica en consecuencia.
¿Cómo funciona?
En lugar de apretar el brazo como un manguito tradicional, el Series 11 se basa en su sensor óptico de frecuencia cardíaca mejorado. A lo largo de aproximadamente un mes, estudia silenciosamente cómo responden tus vasos sanguíneos con cada latido. Los nuevos algoritmos de Apple luego examinan todos esos datos, buscando patrones que podrían apuntar a una presión arterial consistentemente elevada.
Si tu reloj detecta estas señales, te avisará con una alerta de hipertensión. Piénsalo como un sistema de alerta temprana: no es un reemplazo de un monitor médico de presión arterial, pero puede avisarte de que es hora de verificarlo con un manguito y posiblemente hablar con tu médico.
Cómo activar las comprobaciones de hipertensión:
- Asegúrate de que tu Apple Watch Series 11 esté emparejado con un iPhone que ejecute iOS 26 o posterior.
- Abre la aplicación Salud en tu iPhone y navega a Corazón → Notificaciones de hipertensión.
- Sigue las indicaciones para activar la función; sin conexión, el reloj comienza a recopilar datos de referencia y a monitorizar silenciosamente en segundo plano.
Respondiendo a una alerta de hipertensión
Si tu Apple Watch Series 11 te envía una alerta de hipertensión, no entres en pánico, pero tampoco la ignores. La notificación no significa que te hayan diagnosticado presión arterial alta; simplemente significa que tu reloj ha notado patrones que podrían merecer una mirada más de cerca.
El mejor paso siguiente es confirmar con un monitor de presión arterial tradicional basado en manguito, idealmente tomando algunas lecturas en diferentes días y horas. Puedes registrar estos resultados en la aplicación Salud, lo que facilita compartir un informe completo con tu médico. Piensa en el reloj como un sistema de alerta temprana: te avisa, pero tu proveedor de atención médica es quien puede confirmar y guiarte sobre qué hacer a continuación.