Apple Watch Series 11 : comment vérifier l’hypertension

La toute nouvelle Apple Watch Series 11 apporte une avancée majeure en matière de santé cardiaque : une fonctionnalité dédiée de notifications d’hypertension. Plutôt que de mesurer directement la tension artérielle comme un brassard, la Series 11 analyse vos données de fréquence cardiaque optique au fil du temps pour détecter des schémas qui peuvent indiquer une hypertension artérielle et vous en avertit en conséquence.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Au lieu de comprimer votre bras comme un brassard traditionnel, la Series 11 s’appuie sur son capteur cardiaque optique amélioré. Au cours d’environ un mois, elle étudie discrètement la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent à chaque battement de cœur. Les nouveaux algorithmes d’Apple passent ensuite au crible toutes ces données, recherchant des schémas qui pourraient indiquer une tension artérielle constamment élevée.

Si votre montre remarque ces signaux, elle vous alertera avec une alerte d’hypertension. Considérez-la comme un système d’alerte précoce — ce n’est pas un remplacement pour un tensiomètre médical, mais elle peut vous donner un avertissement qu’il est temps de vérifier avec un brassard et éventuellement de consulter votre médecin.

Comment activer les vérifications d’hypertension :

Assurez-vous que votre Apple Watch Series 11 est jumelée à un iPhone fonctionnant sous iOS 26 ou version ultérieure. Ouvrez l’app Santé sur votre iPhone et naviguez vers Cœur → Notifications d’hypertension. Suivez les instructions pour activer la fonctionnalité — hors ligne, la montre commence à collecter des données de référence et surveille silencieusement en arrière-plan.

Répondre à une alerte d’hypertension

Si votre Apple Watch Series 11 vous envoie une alerte d’hypertension, ne paniquez pas — mais ne l’ignorez pas non plus. La notification ne signifie pas que vous avez été diagnostiqué avec une hypertension artérielle ; elle signifie simplement que votre montre a remarqué des schémas qui pourraient mériter un examen plus approfondi.

La meilleure étape suivante est de confirmer avec un tensiomètre traditionnel à brassard, idéalement en prenant quelques mesures sur différents jours et à différents moments. Vous pouvez enregistrer ces résultats dans l’app Santé, ce qui facilite le partage d’un rapport complet avec votre médecin. Considérez la montre comme un système d’alerte précoce — elle vous donne l’avertissement, mais votre professionnel de santé est celui qui peut confirmer et vous guider sur les prochaines étapes à suivre.