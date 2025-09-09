L’Apple Watch 11 apporte une meilleure autonomie et de nouveaux designs

Apple a présenté l’Apple Watch Series 11 avec un accent renforcé sur l’autonomie. Le nouveau modèle offre jusqu’à 24 heures d’utilisation sur une seule charge, une amélioration destinée aux utilisateurs qui souhaitent porter la montre jour et nuit. Parallèlement à cette mise à niveau, Apple a rafraîchi la gamme avec de nouvelles finitions, couleurs et bracelets.

Améliorations de l’autonomie et du design

Apple indique que la batterie repensée de la Series 11 permet une utilisation toute la journée et toute la nuit sans interruption. La montre sera disponible en Noir de Jais, Argent, Or Rose et un nouveau Gris Sidéral, tous fabriqués à partir d’aluminium 100 % recyclé. Les options en titane poli en Or Naturel et Ardoise font également leur retour, entièrement fabriquées à partir de matériaux recyclés.

La collection de bracelets a été mise à jour avec de nouvelles couleurs pour le Nike Sport Band, le Nike Sport Loop et le tricot Jacquard Hermès, qui présente désormais des cadrans animés inspirés de la boutique Hermès de Paris. Un bracelet Grand Hach plus étroit a également été ajouté. Ces changements soulignent l’engagement continu d’Apple à allier durabilité, style et développement durable.

Au-delà du design, la Series 11 introduit également de nouveaux outils de santé. Elle inclut désormais les notifications d’hypertension, le score de sommeil et la durabilité nécessaire pour accompagner les utilisateurs dans leurs entraînements quotidiens et le port nocturne.

L’Apple Watch SE d’entrée de gamme d’Apple a également bénéficié de mises à jour. La SE 3 gagne la puce S10, un écran toujours allumé, des notifications d’apnée du sommeil, la détection de température et une charge plus rapide. Apple indique qu’une charge de 15 minutes peut désormais offrir jusqu’à 8 heures d’utilisation. La SE conserve son autonomie de 18 heures mais offre désormais plus de fonctionnalités de santé et une commodité améliorée.

Le nouveau modèle Ultra 3 pousse encore plus loin le haut de gamme de la gamme. Apple l’a équipé d’un écran OLED plus grand qui reste lisible en plein soleil ou sous l’eau, ainsi que d’une connectivité 5G et d’un support satellite. L’Ultra 3 offre jusqu’à 42 heures d’autonomie, la plus longue jamais atteinte dans une Apple Watch. Elle est disponible en titane noir et naturel, construite avec un nouveau processus d’impression 3D qui réduit l’utilisation de matériaux.