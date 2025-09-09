El Apple Watch 11 ofrece una mejor duración de batería y diseños renovados

Apple ha presentado el Apple Watch Series 11 con un mayor enfoque en la duración de la batería. El nuevo modelo ofrece hasta 24 horas de uso con una sola carga, una mejora dirigida a los usuarios que desean usar el reloj tanto de día como de noche. Junto con la actualización, Apple ha renovado la línea con nuevos acabados, colores y correas.

Mejoras en la batería y el diseño

Apple dice que la batería rediseñada del Series 11 permite un uso ininterrumpido durante todo el día y la noche. El reloj estará disponible en negro azabache, plata, oro rosa y un nuevo gris espacial, todos fabricados con aluminio 100% reciclado. Las opciones de titanio pulido en oro natural y pizarra también regresan, fabricadas íntegramente con materiales reciclados.

La colección de correas se ha actualizado con nuevos colores en Nike Sport Band, Nike Sport Loop y Hermes Jacquard Knit, que ahora presenta esferas de reloj animadas inspiradas en la tienda de Hermes en París. También se ha añadido una correa Grand Hach más estrecha. Estos cambios resaltan el impulso continuo de Apple para combinar durabilidad, estilo y sostenibilidad.

Más allá del diseño, el Series 11 también introduce nuevas herramientas de salud. Ahora incluye notificaciones de hipertensión, puntuación del sueño y la durabilidad para apoyar a los usuarios durante los entrenamientos diarios y el uso nocturno.

El Apple Watch SE de nivel de entrada de Apple también recibió actualizaciones. El SE 3 obtiene el chip S10, una pantalla siempre encendida, notificaciones de apnea del sueño, detección de temperatura y carga más rápida. Apple dice que una carga de 15 minutos ahora puede ofrecer hasta 8 horas de uso. El SE mantiene su duración de batería de 18 horas, pero ahora ofrece más funciones de salud y una mayor comodidad.

El nuevo modelo Ultra 3 lleva el extremo superior de la línea aún más lejos. Apple lo equipó con una pantalla OLED más grande que sigue siendo legible a la luz del sol brillante o bajo el agua, junto con conectividad 5G y soporte satelital. El Ultra 3 ofrece hasta 42 horas de duración de la batería, la más larga hasta ahora en un Apple Watch. Viene en titanio negro y natural, construido con un nuevo proceso de impresión 3D que reduce el uso de material.