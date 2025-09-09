Apple Watch 11 bietet eine bessere Akkulaufzeit und frische Designs

Apple hat die Apple Watch Series 11 mit einem stärkeren Fokus auf die Akkulaufzeit vorgestellt. Das neue Modell bietet bis zu 24 Stunden Nutzung mit einer einzigen Ladung, eine Verbesserung, die sich an Nutzer richtet, die die Uhr Tag und Nacht tragen möchten. Neben dem Upgrade hat Apple die Produktpalette mit neuen Oberflächen, Farben und Armbändern aktualisiert.

Akku- und Design-Upgrades

Apple gibt an, dass der neu entwickelte Akku der Series 11 eine unterbrechungsfreie Nutzung den ganzen Tag und über Nacht ermöglicht. Die Uhr wird in Jet Black, Silber, Roségold und einem neuen Space Gray erhältlich sein, alle aus 100 % recyceltem Aluminium gefertigt. Polierte Titanoptionen in Natural Gold und Slate kehren ebenfalls zurück, vollständig aus recycelten Materialien hergestellt.

Die Armbandkollektion wurde mit neuen Farben für das Nike Sport Band, den Nike Sport Loop und das Hermes Jacquard-Strickgewebe aktualisiert, das jetzt animierte Zifferblätter bietet, die vom Pariser Hermes-Store inspiriert sind. Ein schmaleres Grand Hach-Armband wurde ebenfalls hinzugefügt. Diese Änderungen unterstreichen Apples kontinuierliches Bestreben, Haltbarkeit, Stil und Nachhaltigkeit zu kombinieren.

Über das Design hinaus führt die Series 11 auch neue Gesundheits-Tools ein. Sie umfasst jetzt Hypertonie-Benachrichtigungen, Schlafbewertung und die nötige Robustheit, um Nutzer bei täglichen Workouts und beim Tragen über Nacht zu unterstützen.

Apples Einsteiger-Modell Apple Watch SE erhielt ebenfalls Updates. Die SE 3 erhält den S10-Chip, ein Always-On Display, Schlafapnoe-Benachrichtigungen, Temperaturmessung und schnelleres Laden. Apple gibt an, dass eine 15-minütige Ladung jetzt bis zu 8 Stunden Nutzung ermöglicht. Die SE behält ihre 18-stündige Akkulaufzeit bei, bietet aber jetzt mehr Gesundheitsfunktionen und verbesserten Komfort.

Das neue Ultra 3 Modell erweitert das obere Ende der Produktpalette weiter. Apple hat sie mit einem größeren OLED-Display ausgestattet, das bei hellem Sonnenlicht oder unter Wasser lesbar bleibt, zusammen mit 5G-Konnektivität und Satellitenunterstützung. Die Ultra 3 bietet bis zu 42 Stunden Akkulaufzeit, die längste bisher bei einer Apple Watch. Sie ist in Schwarz und Naturtitan erhältlich und wird mit einem neuen 3D-Druckverfahren hergestellt, das den Materialverbrauch reduziert.