Apple CarPlay Ultra vs Android Auto : comparaison en conditions réelles

Verdict TL;DR (point de vue conducteur)

Choisissez CarPlay Ultra si vous possédez un iPhone récent, que vous souhaitez une prise de contrôle complète du tableau de bord avec jauges, climatisation et données de la voiture sur chaque écran, et que vous acceptez une disponibilité limitée des véhicules pour le moment.

Choisissez Android Auto si vous voulez une compatibilité maximale avec les véhicules dès aujourd'hui, une interface utilisateur en écran partagé solide, et les nouvelles fonctionnalités vocales intelligentes de Google déployées largement.

Qu’est-ce qu’exactement CarPlay Ultra ?

CarPlay Ultra est l’expérience automobile de nouvelle génération d’Apple qui s’étend bien au-delà de l’écran central. Il affiche les jauges du tableau de bord, les cartes, les médias, la pression des pneus et le statut ADAS sur tous les écrans de la voiture, et vous permet de contrôler la radio et la climatisation via les commandes à l’écran, les boutons physiques ou Siri. Les constructeurs automobiles peuvent personnaliser l’interface utilisateur pour correspondre à leur marque, et les conducteurs peuvent personnaliser les couleurs et les fonds d’écran. Il nécessite un iPhone moderne et iOS actuel.



Disponibilité aujourd’hui : le déploiement a commencé sur Aston Martin (États-Unis/Canada en premier), avec Hyundai, Kia et Genesis engagés à l’apporter ensuite. Une adoption plus large est attendue, mais ce n’est pas encore partout.

Qu’est-ce qu’exactement Android Auto (2025) ?

Android Auto reflète votre téléphone Android sur l’écran de la voiture avec navigation, appels, messages, musique et une disposition en écran partagé mature. En 2025, Google a dévoilé « Gemini for Cars » — une voix naturelle et conversationnelle qui peut extraire le contexte entre les applications (par exemple, naviguer vers une adresse depuis un e-mail) et étendre les catégories dans la voiture comme la météo, les communications, les jeux/vidéos en stationnement, et des modèles de médias plus riches pour les développeurs. Android Auto couvre la plupart des nouvelles voitures avec une base installée massive dès maintenant.

Configuration et compatibilité (qui peut l’utiliser aujourd’hui ?)

CarPlay Ultra : Actuellement Aston Martin (États-Unis/Canada en premier), avec Hyundai/Kia/Genesis en attente. Vous aurez besoin d’un véhicule avec la dernière pile d’infodivertissement de nouvelle génération qui prend en charge Ultra. Si votre voiture n’a que CarPlay classique, vous n’obtiendrez pas les fonctionnalités Ultra.

Android Auto : Fonctionne sur la plupart des marques grand public, neuves et d'occasion, avec un large support des unités principales ; énorme base installée aujourd'hui. Les voitures avec Google intégré (Android Automotive OS + Google) étendent davantage les capacités natives et la disponibilité des applications.

Exception importante : certains constructeurs ont choisi d’omettre à la fois CarPlay et Android Auto dans certains modèles (notamment plusieurs VE récents). Tesla et Rivian ne prennent pas non plus en charge la mise en miroir du téléphone. Vérifiez toujours votre modèle spécifique avant d’acheter.

Expérience sur route (yeux levés, mains actives)

Lisibilité d’un coup d’œil et écrans

CarPlay Ultra : La fonctionnalité phare est l’intégration complète du tableau de bord. Compteur de vitesse/compte-tours, autonomie/carburant et données de la voiture se trouvent aux côtés des cartes et des médias dans le cluster, réduisant les mouvements de tête et potentiellement la distraction. Pour la conduite sur autoroute et les routes de campagne dynamiques, le cluster unifié est un plaisir.

Android Auto : L'écran partagé moderne a fait ses preuves. Il est excellent pour les cartes + médias + appels d'un coup d'œil sur l'écran central. Vous utilisez toujours le cluster natif de la voiture pour les jauges, ce qui convient dans la plupart des voitures et est familier à de nombreux conducteurs.

Commandes et boutons physiques

CarPlay Ultra peut contrôler la climatisation et la radio depuis l’interface utilisateur Apple, mais les boutons physiques restent pris en charge. La profondeur d’intégration varie selon le thème du constructeur automobile.

Android Auto laisse généralement les commandes principales du véhicule au système natif de la voiture — vos boutons, commutateurs et menus OEM restent principaux.

Vérification de la réalité : certains constructeurs automobiles sont méfiants de céder des commandes profondes à une interface utilisateur tierce ; cela peut influencer jusqu’où va l’intégration marque par marque.

Assistance vocale (parlez, ne tapez pas)

Siri dans CarPlay Ultra gère les appels, la dictée, la navigation et les médias de manière fiable ; l’intégration s’améliore à mesure qu’Ultra fait remonter plus de données de la voiture vers l’interface utilisateur.

Gemini for Cars vise les tâches multi-étapes et riches en contexte (« navigue vers l'adresse de mon dernier e-mail, puis ajoute un arrêt café »), avec des intentions d'applications plus larges à venir. C'est convaincant pour les utilisateurs avancés mains libres.

Applications et écosystèmes

CarPlay Ultra : Toutes vos applications CarPlay familières (cartes, messages, musique, podcasts) plus des widgets personnalisés pour le cluster. La magie ici est le placement : iPhone et données de la voiture côte à côte dans le cluster d’instruments.

Android Auto : Google continue d'étendre les catégories. La météo est largement disponible ; les communications obtiennent des interfaces d'appel/message plus riches ; les jeux/vidéos en stationnement sont déployés ; et « Car Ready Mobile Apps » facilite l'adaptation des applications téléphoniques pour les voitures.

Posture de sécurité et de confidentialité

Apple souligne que les protections de confidentialité de l’iPhone s’appliquent à CarPlay Ultra, avec les constructeurs automobiles collaborant sur les thèmes et les couches d’intégration. C’est une position forte pour les conducteurs méfiants des silos de données.

Google contrôle les catégories avec des niveaux de qualité et des règles de stationnement uniquement pour les jeux/vidéos, et avance prudemment avec Gemini pour la sécurité. De bonnes barrières de sécurité pour minimiser la distraction.

Où chacun gagne (par type de conducteur)

Navetteur quotidien

CarPlay Ultra : La vue cluster d’un seul regard signifie moins de déplacement des yeux entre les écrans — utile dans le trafic aux heures de pointe quand la charge mentale est élevée.

Android Auto : L'écran partagé garde les appels, le calendrier et les cartes visibles. Le flux conversationnel de Gemini promet des détours et des courses plus rapides.

Navigateur de voyage routier

CarPlay Ultra : L’interface utilisateur thématique et assortie à la marque et les widgets rendent le tableau de bord cohérent pour de longs trajets ; les cartes du cluster sont superbes quand les indications de voie comptent.

Android Auto : La croissance des catégories (météo, divertissement en stationnement) plus la recherche de POI de Google et les suggestions « en chemin » sont des incontournables du voyage routier.

Propriétaire de VE

CarPlay Ultra : Si votre marque de VE prend en charge Ultra, l’autonomie + navigation au niveau du cluster est élégante, mais le support est précoce et certains OEM excluent entièrement la mise en miroir du téléphone.

Android Auto : Fonctionne largement sur les VE qui le permettent ; les voitures avec Google intégré peuvent exécuter des applications natives pour la recharge/planification d'itinéraire sans mise en miroir du téléphone.

Ménages multi-conducteurs et locations

CarPlay Ultra : Fantastique si chaque conducteur utilise iPhone et que la voiture prend en charge Ultra ; sinon vous reviendrez au CarPlay classique.

Android Auto : Meilleures chances de plug-and-play dans les locations et voitures partagées en raison de la pure compatibilité.

Obstacles à l’adoption (ce qui pourrait changer votre choix)

Même si Apple vante les partenaires entrants, plusieurs constructeurs automobiles restent hésitants concernant le contrôle profond du tableau de bord. Les leaders de l’industrie ont soulevé des préoccupations sur qui « possède » l’UX dans la voiture et les fonctions critiques. Quelques marques ont retiré CarPlay/Android Auto de certains VE et découragé les adaptations. Si vous magasinez pour une voiture, la stratégie logicielle de la marque peut compter autant que l’unité principale.

Tableau de comparaison (scan rapide)

Catégorie CarPlay Ultra Android Auto Portée Prise de contrôle complète du tableau de bord incluant cluster, climatisation, radio, widgets Mise en miroir de l’écran central ; écran partagé robuste ; cluster reste OEM Voix Siri pour les tâches principales Gemini for Cars pour les tâches conversationnelles multi-étapes (en déploiement) Applications Catalogue CarPlay + widgets de cluster Catégories en expansion : météo, communications, jeux/vidéos en stationnement Disponibilité Déploiement précoce limité ; quelques marques engagées ensuite Très répandu ; énorme base installée ; Google intégré en croissance Matériel/OS iPhone récent sur iOS actuel Téléphone Android ; certaines fonctionnalités liées à Android plus récent et Google intégré Commandes Peut contrôler climatisation/radio via l’interface utilisateur Ultra + boutons physiques Laisse les commandes du véhicule principalement aux boutons/menus OEM Position de confidentialité Le modèle de confidentialité iPhone s’applique Barrières de catégories et niveaux de qualité ; déploiement axé sur la sécurité

Liste de vérification de l’acheteur (avant de choisir une voiture ou de s’engager sur un téléphone)

Confirmez le support sur la finition/année exacte. CarPlay Ultra est spécifique au modèle ; Android Auto est large mais pas universel. Testez votre flux quotidien. Conduisez un itinéraire de démonstration : lancez la navigation, prenez un appel, changez la climatisation, mettez de la musique en file d’attente, regardez le cluster/centre. Vérification de la réalité vocale. Essayez les courses typiques : « envoie un SMS à mon partenaire avec l’heure d’arrivée estimée, ajoute un arrêt essence, trouve un parking. » Évaluez les commandes physiques. Si vous préférez les boutons pour la climatisation/volume, assurez-vous que la voiture les garde proéminents quelle que soit la direction de la plateforme. Planifiez à long terme. Certains OEM changent de stratégies ; choisissez une marque dont la feuille de route logicielle correspond à vos besoins.

FAQ

CarPlay Ultra est-il juste « CarPlay avec des widgets » ?

Non. Il s’étend dans le cluster d’instruments et peut contrôler des fonctions comme la radio et la climatisation, avec des interfaces utilisateur thématiques de marque et une personnalisation du conducteur.

Android Auto fonctionne-t-il sans Google intégré ?

Oui — Android Auto met en miroir votre téléphone sur la plupart des voitures compatibles. Google intégré ajoute un magasin d’applications natif et des intégrations plus profondes sur les véhicules qui l’embarquent.

Lequel est plus sûr pour la distraction ?

Les deux appliquent des règles de conception strictes. L’intégration cluster d’Ultra réduit le déplacement des yeux ; les barrières de catégories d’Android gardent la vidéo/jeux en stationnement uniquement et apportent Gemini prudemment. Les commandes de votre voiture et vos habitudes comptent le plus.

Verdict final (depuis le siège du conducteur)

Si vous pouvez obtenir une voiture qui prend en charge CarPlay Ultra, il offre l’expérience la plus propre et la moins détournée de la route grâce aux cartes et données au niveau du cluster, plus un thème élégant qui semble natif à la voiture.



Pour tous les autres — en particulier les familles multi-conducteurs et les locataires fréquents — Android Auto est le choix pratique et disponible aujourd’hui avec l’élan des nouvelles fonctionnalités vocales et une empreinte de compatibilité gigantesque. Dans tous les cas, testez dans votre trajet réel, confirmez le support de votre modèle, et priorisez les dispositions lisibles d’un coup d’œil avec des commandes physiques qui conviennent à votre façon de conduire.