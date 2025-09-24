Si vous consultez Réglages → Général → Stockage iPad et que vous voyez une grande partie étiquetée « iPadOS », il ne s’agit pas d’une application mystère qui mange de l’espace. Il s’agit du système d’exploitation lui-même, ainsi que des composants essentiels au fonctionnement de votre iPad. Vous trouverez ci-dessous une explication claire et conviviale de ce qui est considéré comme iPadOS, de la façon dont il diffère des données système, des raisons pour lesquelles les chiffres changent et de la façon de libérer de l’espace en toute sécurité sans rien casser.

Définition rapide : ce qu’est réellement « iPadOS »

« iPadOS » est un stockage réservé au système d’exploitation et aux éléments système essentiels : noyau, frameworks, pilotes, enclaves sécurisées, polices de base et applications système préinstallées. Vous ne pouvez pas le supprimer ni le décharger. Sa taille peut varier légèrement après les mises à jour, les redémarrages ou lorsque le système optimise les fichiers.

« iPadOS » vs « Données système » dans le stockage de l’iPad

Ces deux étiquettes sont faciles à confondre, mais elles ne sont pas identiques.

iPadOS : Le système d’exploitation et les composants essentiels qui doivent exister en permanence.

Données système : Éléments temporaires ou auxiliaires tels que les caches, les journaux, les index Spotlight et Photos, les voix Siri, les dictionnaires, les polices et les programmes d’installation de mises à jour partielles. C’est la partie qui peut gonfler et qui peut être réduite en toute sécurité.

Remarque : La plupart des moments où l’on se dit « il a soudainement grossi ! » sont en fait dus au gonflement des données système, et non à iPadOS lui-même.

Où vous verrez les deux étiquettes

Allez dans Réglages → Général → Stockage iPad. La barre colorée indique des catégories telles que Applications, Photos, Média, iPadOS et Données système. Touchez chaque catégorie pour explorer les recommandations et les éléments volumineux que vous pouvez supprimer. iPadOS ne proposera pas d’options de suppression, car il est obligatoire. Données système n’affichera pas les fichiers individuellement, mais vous pouvez le réduire indirectement.

Mises à jour en attente : Un programme d’installation téléchargé peut se trouver dans Données système jusqu’à ce qu’il soit installé ou effacé.

Un programme d’installation téléchargé peut se trouver dans Données système jusqu’à ce qu’il soit installé ou effacé. Indexation : Après les mises à jour majeures, les restaurations ou l’importation de grandes bibliothèques de photos/vidéos, Spotlight et Photos reconstruisent les index.

Après les mises à jour majeures, les restaurations ou l’importation de grandes bibliothèques de photos/vidéos, Spotlight et Photos reconstruisent les index. Caches d’applications : Les navigateurs, les applications de diffusion en continu, les cartes et les applications d’édition conservent de grands caches qui s’accumulent sous Données système.

Les navigateurs, les applications de diffusion en continu, les cartes et les applications d’édition conservent de grands caches qui s’accumulent sous Données système. Voix et dictionnaires Siri : Les voix de haute qualité ou les dictionnaires multiples ajoutent des gigaoctets de façon inattendue.

Conseil de pro : Laissez l’iPad branché et connecté au Wi-Fi pendant la nuit après les mises à jour ou les restaurations importantes afin que l’indexation et l’optimisation puissent se terminer et que les données système puissent diminuer d’elles-mêmes.

Quelle est la taille normale pour iPadOS et les données système

iPadOS : ~9–15 Go sur de nombreux modèles modernes est courant. Les appareils plus récents ou les versions majeures peuvent grimper plus haut, et c’est toujours normal.

~9–15 Go sur de nombreux modèles modernes est courant. Les appareils plus récents ou les versions majeures peuvent grimper plus haut, et c’est toujours normal. Données système : Varie selon l’utilisation. Quelques Go sont typiques. S’il est constamment >10–20 Go, même après la maintenance, il vaut la peine de faire un nettoyage plus approfondi.

Remarque : Ne cherchez pas le zéro absolu. Le système conservera toujours certains caches pour se sentir rapide.

Des moyens sûrs de libérer de l’espace sans toucher à iPadOS

Ces étapes permettent de réduire les données système et l’empreinte des applications tout en assurant la stabilité de l’appareil.

1) Redémarrez pour supprimer l’encombrement temporaire

Un simple redémarrage permet souvent de récupérer 1 à 3 Go en purgeant les caches de courte durée et les fichiers temporaires.

Installez toutes les mises à jour en attente, branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et laissez-le verrouillé pendant quelques heures. L’indexation post-mise à jour libère souvent de l’espace de stockage par la suite.

3) Effacer les données Safari

Réglages → Safari → Effacer l’historique et les données de site. Cela peut réduire les caches Web de plusieurs gigaoctets sur les appareils de navigation intensive.

4) Examiner les messages et les pièces jointes volumineux

Réglages → Général → Stockage iPad → Messages → Examiner les pièces jointes volumineuses, puis supprimez les anciens fils de discussion vidéo/photo dont vous n’avez pas besoin.

5) Purger les téléchargements hors ligne

Ouvrez les applications de diffusion en continu et de navigation pour supprimer les films, les émissions, les listes de lecture ou les cartes hors ligne dont vous n’avez plus besoin. Ce sont des sources fréquentes de gaspillage de plusieurs Go.

6) Supprimer les voix et les dictionnaires Siri inutilisés

Réglages → Accessibilité → Contenu énoncé → Voix pour supprimer les packs de voix inutilisés.

Réglages → Général → Dictionnaire pour décocher les dictionnaires que vous n’utilisez pas.

7) Décharger les applications peu utilisées

Réglages → Général → Stockage iPad → sélectionnez une application → Décharger l’app. Cela conserve les documents tout en libérant le binaire de l’application. Réinstallez à partir de l’écran d’accueil lorsque nécessaire.

Nettoyage en profondeur si les données système restent énormes

Si les données système restent obstinément volumineuses après les étapes ci-dessus et une période d’inactivité d’une nuit, effectuez une reconstruction propre des caches :

Faites une sauvegarde chiffrée sur iCloud ou sur un ordinateur. Réglages → Général → Transférer ou réinitialiser l’iPad → Effacer tout le contenu et les réglages. Pendant la configuration, restaurez à partir de votre sauvegarde chiffrée.

Pourquoi chiffré : Il préserve les données de santé, les identifiants Wi-Fi et la plupart des données d’application, tout en forçant les caches et les index à être reconstruits proprement.

Mythes courants à ignorer

« La suppression d’iPadOS libérera de l’espace. » Faux. Vous ne pouvez pas et ne devriez pas essayer.

Faux. Vous ne pouvez pas et ne devriez pas essayer. « Les données système sont un bug. » C’est prévu. Il croît avec votre utilisation et diminue après la maintenance.

C’est prévu. Il croît avec votre utilisation et diminue après la maintenance. « L’actualisation en arrière-plan provoque tous les ballonnements. » Il contribue un peu, mais les grands caches de médias et les programmes d’installation de mises à jour sont généralement les plus gros contributeurs.

FAQ sur le stockage iPadOS

iPadOS continue-t-il de croître indéfiniment ?

Non. La taille du système d’exploitation est relativement stable. La « croissance » perçue est généralement due aux données système, qui sont gérables.

Puis-je déplacer iPadOS vers un stockage externe ?

Non. iPadOS doit résider sur le stockage interne pour des raisons de performance et de sécurité.

Une réinitialisation d’usine est-elle la seule solution ?

Généralement pas. Le redémarrage, l’effacement des caches et la fin de l’indexation font souvent l’affaire. Une réinitialisation + restauration est un dernier recours pour les ballonnements persistants.

Résumé : les gains les plus rapides pour récupérer de l’espace

Redémarrez l’iPad. Installez les mises à jour et laissez-le branché sur le Wi-Fi pendant la nuit. Effacez l’historique Safari et les données du site Web. Supprimez les pièces jointes volumineuses des messages et les anciens fils de discussion. Supprimez les médias hors ligne dans les applications de diffusion en continu/cartes. Supprimez les voix et les dictionnaires Siri inutilisés. Déchargez les applications rarement utilisées. Si les données système sont toujours énormes, faites une sauvegarde chiffrée, effacez et restaurez.

Conclusion

« iPadOS » dans Stockage est simplement l’empreinte du système d’exploitation que vous ne pouvez pas supprimer. Si le stockage semble limité, concentrez-vous sur la réduction des données système et des éléments volumineux dans les applications. Une série rapide de maintenance – plus un nettoyage en profondeur occasionnel lorsque nécessaire – permet à votre iPad de rester rapide, bien rangé et prêt pour la prochaine mise à jour.