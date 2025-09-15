iPadOS 26 vs 18 [comparaison ultime]

Avec la sortie d’iPadOS 26, Apple a livré plus qu’une simple mise à jour annuelle ; elle a présenté une réinvention fondamentale de ce que peut être l’expérience iPad. Alors qu’iPadOS 18, sorti en 2024, a introduit des fonctionnalités de personnalisation bienvenues et une intelligence puissante sur l’appareil, il fonctionnait largement dans le cadre établi de l’iPad en tant qu’appareil supérieur de consommation de contenu avec des capacités de productivité croissantes.

iPadOS 26 brise ce cadre. Il s’agit d’une évolution audacieuse de classe bureau qui transforme l’iPad d’une tablette qui peut travailler en un appareil qui est conçu pour travailler, le tout enveloppé dans un nouveau langage de conception époustouflant. Il s’agit de la mise à jour qui estompe enfin la ligne entre tablette et ordinateur portable, faisant de l’iPad un véritable concurrent pour l’appareil informatique principal d’une nouvelle génération d’utilisateurs.

Voici les 10 améliorations les plus significatives qui illustrent le bond d’iPadOS 18 vers le révolutionnaire iPadOS 26.

La comparaison ultime : iPadOS 26 vs iPadOS 18

Domaine de fonctionnalité iPadOS 18 (Le Raffinement) iPadOS 26 (La Révolution) 🎨 Interface et conception • Interface familière et fonctionnelle basée sur une grille • Conception d’icônes d’applications standard • ✅ Conception « Verre Liquide » • Interface translucide, fluide et axée sur la profondeur • Icônes d’applications dynamiques et personnalisables 🖥️ multitâche • Stage Manager pour les iPad série M • Redimensionnement de fenêtres limité • Split View et Slide Over • ✅ Fenêtrage de Classe Bureau pour tous les iPad • Redimensionnement et placement libres des fenêtres • Vue Exposé pour toutes les fenêtres ouvertes 📂 gestion de fichiers • Application Fichiers standard • ✅ Application Fichiers repensée avec des transferts plus rapides • Barre de menus de style Mac dans les applications • Dossiers déplaçables dans le Dock ✍️ Apple Pencil • Smart Script pour le raffinement de l’écriture manuscrite • Outils d’annotation standard • ✅ Application Aperçu native pour le balisage PDF/image • Nouveau Stylo Roseau pour la calligraphie • Intégration plus profonde avec le nouveau système de fenêtrage 🧠 intelligence • Apple Intelligence introduite • Outils d’écriture pour la synthèse/réécriture • ✅ Intégration plus profonde d’Apple Intelligence • Assistance proactive à l’échelle du système • Traduction en direct dans les appels et messages 📱 nouvelles applications principales • Nouvelle application Mots de passe • Application Calculatrice avec Notes mathématiques • ✅ Application Téléphone native avec filtrage d’appels • Application Journal native avec support Pencil 🎮 jeux • Mode Jeu pour optimiser les performances • ✅ Nouveau hub d’application Jeux • Superposition en jeu pour les paramètres rapides 🏠 écran d’accueil • Placement d’applications et de widgets n’importe où • Teinte de couleur d’icône de base • ✅ Effet spatial 3D pour les fonds d’écran • Horloge d’écran de verrouillage à mise à l’échelle dynamique • Teinte d’icône « claire » et avancée 🔐 confidentialité • Rapports de confidentialité des applications • ✅ Fonctionnalité Verrouiller et masquer les applications • Contrôles d’autorisation plus granulaires 📞 communication • Support RCS dans Messages • Tapbacks emoji et effets de texte • ✅ Sondages dans les discussions de groupe • Arrière-plans de conversation personnalisables • Filtrage d’appels et Assistance d’attente

1. La révolution « Verre liquide » : un nouveau look époustouflant

Le changement le plus immédiat dans iPadOS 26 est la refonte visuelle complète. iPadOS 18 permettait aux utilisateurs de teinter les icônes d’applications et de les placer librement, mais la conception de base était statique. iPadOS 26 introduit le « Verre Liquide », un langage de conception emprunté à visionOS. L’interface est maintenant translucide et stratifiée, créant un sentiment de profondeur où les menus et notifications semblent flotter au-dessus de votre contenu. Ceci, combiné avec des animations fluides et réactives, rend toute l’expérience utilisateur plus vivante et moderne.

2. Fenêtrage de classe bureau : multitâche libéré

Il s’agit sans doute de la mise à niveau fonctionnelle la plus significative de l’histoire d’iPadOS. Le Stage Manager d’iPadOS 18 était un pas en avant, mais il était limité aux iPad série M et offrait un fenêtrage restrictif. iPadOS 26 apporte un véritable système de fenêtrage de style Mac à tous les iPad compatibles. Vous pouvez maintenant :

Redimensionner et placer librement les fenêtres n’importe où sur l’écran.

n’importe où sur l’écran. Utiliser les contrôles classiques rouge, jaune et vert « feux de circulation » pour fermer, réduire et passer en plein écran.

Voir instantanément toutes vos fenêtres ouvertes avec Exposé, exactement comme sur un Mac.

Cela remplace complètement l’ancien Split View et Slide Over, transformant l’iPad en une véritable centrale de multitâche.

3. Fichiers et menus : l’ADN Mac prend le contrôle

Pour soutenir ses nouvelles prouesses de multitâche, iPadOS 26 révise sa gestion de fichiers. L’application Fichiers est repensée pour être plus rapide et plus intuitive, avec des couleurs de dossiers personnalisables et une vue liste de style Mac. Le plus grand changement révolutionnaire, cependant, est l’introduction d’une véritable Barre de menus dans les applications. Un simple glissement vers le bas depuis le haut révèle des menus familiers comme « Fichier », « Édition » et « Affichage », faisant que les applications complexes se sentent parfaitement à l’aise sur l’iPad.

4. Apple Pencil obtient une mise à niveau de niveau professionnel

Alors qu’iPadOS 18 a introduit l’impressionnante fonctionnalité Smart Script pour nettoyer l’écriture manuscrite, iPadOS 26 donne aux utilisateurs de Pencil des outils de niveau professionnel. L’application Aperçu native arrive enfin sur l’iPad, offrant une plateforme robuste pour baliser les PDF et images. Pour les artistes, le nouvel outil Stylo Roseau simule un stylo de calligraphie, offrant de beaux traits sensibles à la pression.

5. Intelligence plus profonde et proactive

iPadOS 18 a posé les bases avec Apple Intelligence, offrant de puissants outils d’écriture et de synthèse. iPadOS 26 va plus loin en rendant l’intelligence proactive. Le système propose maintenant la Traduction en direct directement dans Messages, FaceTime et la nouvelle application Téléphone, traduisant les conversations en temps réel. Cette intégration plus profonde signifie que le système d’exploitation n’attend pas simplement votre commande ; il anticipe vos besoins.

6. L’application téléphone arrive enfin

Pendant des années, l’iPad a pu recevoir des appels relayés depuis un iPhone, mais il n’a jamais eu l’application Téléphone native. iPadOS 26 change cela. Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels directement depuis votre iPad, avec toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 26 comme le Filtrage d’appels, qui demande aux appelants inconnus leur objectif, et l’Assistance d’attente, qui attend en attente pour vous.

7. Un hub central pour les jeux

Les jeux sur l’iPad ont toujours été une expérience fragmentée. iPadOS 26 résout cela avec une nouvelle application Jeux dédiée. Cette application agit comme un hub central, consolidant tous vos jeux téléchargés, suivant les succès et mettant en évidence les nouveaux titres dans Apple Arcade. Elle introduit également une nouvelle superposition en jeu, vous permettant d’ajuster les paramètres et de vous connecter avec des amis sans quitter votre jeu.

8. Un écran d’accueil plus expressif

S’appuyant sur la personnalisation introduite dans iPadOS 18, le nouveau système d’exploitation ajoute une couche de finition et de personnalité. Les fonds d’écran photo sur l’écran de verrouillage ont maintenant un effet spatial 3D, les faisant prendre vie lorsque vous bougez votre iPad. Les icônes d’applications peuvent recevoir un look « clair » époustouflant, et l’horloge de l’écran de verrouillage se redimensionne dynamiquement pour faire place aux notifications entrantes.

9. Contrôles de confidentialité granulaires

La confidentialité reçoit un boost significatif dans iPadOS 26. Alors que les versions précédentes se concentraient sur la transparence, le nouveau système d’exploitation vous donne un contrôle direct. La nouvelle fonctionnalité Verrouiller et masquer les applications vous permet d’exiger Face ID ou Touch ID pour ouvrir une application spécifique, même si votre iPad est déjà déverrouillé. Vous pouvez également masquer complètement une application, la déplaçant vers un dossier verrouillé et caché dans la Bibliothèque d’applications.

10. La communication devient plus collaborative

Messages dans iPadOS 18 a obtenu des effets de texte amusants et le support RCS. iPadOS 26 rend la communication de groupe plus pratique et personnelle. Vous pouvez maintenant créer des sondages directement dans une discussion de groupe pour régler les débats, et définir des arrière-plans de conversation personnalisés pour donner à chaque discussion sa propre sensation unique, rendant vos conversations plus organisées et visuellement engageantes.