Comment combiner des émojis sur iPhone iOS 26

Les émojis sont le cœur vibrant de la communication numérique, transformant de simples textes en chefs-d’œuvre expressifs. Avec iOS 18.2, Apple a introduit des outils puissants comme Genmoji, permettant aux utilisateurs d’iPhone de créer des émojis sur iPhone , et avec iOS 26, vous pouvez les mélanger pour des combinaisons uniques. Que vous créiez une réaction originale ou une scène complexe, la combinaison d’émojis sur iPhone stimule la créativité.

Ce dont vous avez besoin

Avant de vous lancer dans les combinaisons d’émojis, assurez-vous d’avoir les éléments suivants :

Appareil compatible : Un iPhone 15 Pro ou ultérieur pour Genmoji, ou tout iPhone fonctionnant sous iOS 26 pour l’empilement d’autocollants.

: Un iPhone 15 Pro ou ultérieur pour Genmoji, ou tout iPhone fonctionnant sous iOS 26 pour l’empilement d’autocollants. Mise à jour iOS 26 : Mettez à jour votre iPhone vers la dernière version en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle .

: Mettez à jour votre iPhone vers la dernière version en allant dans . Apple Intelligence activé : Pour Genmoji, activez Apple Intelligence dans Réglages > Général > Apple Intelligence et Siri .

: Pour Genmoji, activez Apple Intelligence dans . Internet stable : La génération Genmoji peut nécessiter une connexion pour des performances optimales.

: La génération Genmoji peut nécessiter une connexion pour des performances optimales. Clavier Emoji : Assurez-vous qu’il est activé dans Réglages > Général > Clavier > Claviers > Ajouter un clavier.

Source : Apple

Utilisation de Genmoji pour des mélanges assistés par l’IA

Genmoji utilise Apple Intelligence pour fusionner plusieurs émojis en une seule icône personnalisée. C’est parfait pour créer des hybrides raffinés adaptés à votre style.

Ouvrez l’application Messages et commencez ou sélectionnez une conversation. Appuyez sur le bouton « + » à côté du champ de texte. Sélectionnez « Image Playground » dans le menu. Appuyez sur Genmoji. Dans la zone de saisie, tapez une description (par exemple, « un chat portant des lunettes de soleil et un chapeau de fête »). En option, appuyez sur les icônes d’émojis pour ajouter jusqu’à 7 émojis comme inspiration visuelle. Appuyez sur « Créer » pour générer votre Genmoji. Faites défiler les résultats et appuyez sur votre favori pour l’insérer comme autocollant ou émoji en ligne.

Source : Apple

Conseils pour des mélanges d’émojis créatifs

Thématisez : Combinez des émojis saisonniers, comme des citrouilles et des fantômes, pour une touche festive—limitez-vous à sept pour plus de clarté.

: Combinez des émojis saisonniers, comme des citrouilles et des fantômes, pour une touche festive—limitez-vous à sept pour plus de clarté. Créez de la profondeur : Utilisez un autocollant de base et superposez vers l’extérieur ; la transparence de Genmoji aide aux chevauchements harmonieux.

: Utilisez un autocollant de base et superposez vers l’extérieur ; la transparence de Genmoji aide aux chevauchements harmonieux. Itérez librement : Générez plusieurs options Genmoji et affinez-les.

: Générez plusieurs options Genmoji et affinez-les. Partagez largement : Enregistrez les mélanges dans les autocollants pour une utilisation dans Notes ou Mail.

Source : Apple

Quels appareils prennent en charge Genmoji dans iOS 26 ? iPhone 15 Pro ou ultérieur avec Apple Intelligence activé. Puis-je combiner plus de sept émojis ? Non, sept est la limite pour maintenir des résultats clairs. Pourquoi ne puis-je pas empiler les émojis ? Vérifiez Réglages > Général > Clavier pour activer les autocollants et mettre à jour iOS.

Soyez créatif avec vos émojis