Cómo combinar emojis en iPhone iOS 26

Los emojis son el vibrante corazón de la comunicación digital, transformando textos simples en obras maestras expresivas. Con iOS 18.2, Apple introdujo herramientas potentes como Genmoji, que permite a los usuarios de iPhone crear emojis en iPhone , y con iOS 26, puedes combinarlos para obtener combinaciones únicas. Ya sea que estés creando una reacción peculiar o una escena en capas, combinar emojis en iPhone despierta la creatividad.

Lo que necesitas

Antes de sumergirte en las combinaciones de emojis, asegúrate de tener lo siguiente:

Dispositivo compatible : Un iPhone 15 Pro o posterior para Genmoji, o cualquier iPhone con iOS 26 para apilar stickers.

: Un iPhone 15 Pro o posterior para Genmoji, o cualquier iPhone con iOS 26 para apilar stickers. Actualización a iOS 26 : Actualiza tu iPhone a la última versión yendo a Ajustes > General > Actualización de software .

: Actualiza tu iPhone a la última versión yendo a . Apple Intelligence activado : Para Genmoji, activa Apple Intelligence en Ajustes > General > Apple Intelligence y Siri .

: Para Genmoji, activa Apple Intelligence en . Internet estable : La generación de Genmoji puede necesitar una conexión para un rendimiento óptimo.

: La generación de Genmoji puede necesitar una conexión para un rendimiento óptimo. Teclado de emojis: Asegúrate de que esté activado en Ajustes > General > Teclado > Teclados > Añadir nuevo teclado.

Usar genmoji para mezclas impulsadas por IA

Genmoji aprovecha Apple Intelligence para fusionar múltiples emojis en un único icono personalizado. Es perfecto para crear híbridos pulidos adaptados a tu estilo.

Abre la app Mensajes e inicia o selecciona una conversación. Toca el botón “+” junto al campo de texto. Selecciona “Image Playground” en el menú. Toca genmoji. En el cuadro de solicitud, escribe una descripción (p. ej., “un gato con gafas de sol y un gorro de fiesta”). Opcionalmente, toca los iconos de emoji para añadir hasta 7 emojis como inspiración visual. Toca “Crear” para generar tu Genmoji. Desliza el dedo por los resultados y toca tu favorito para insertarlo como sticker o emoji en línea.

Consejos para mezclas de emojis creativas

Dale un tema : Combina emojis de temporada, como calabazas y fantasmas, para un toque festivo; limítate a siete para mayor claridad.

: Combina emojis de temporada, como calabazas y fantasmas, para un toque festivo; limítate a siete para mayor claridad. Construye profundidad : Usa un sticker base y crea capas hacia afuera; la transparencia de Genmoji ayuda a que las superposiciones sean perfectas.

: Usa un sticker base y crea capas hacia afuera; la transparencia de Genmoji ayuda a que las superposiciones sean perfectas. Itera libremente : Genera múltiples opciones de Genmoji y ajústalas.

: Genera múltiples opciones de Genmoji y ajústalas. Comparte ampliamente: Guarda las mezclas en stickers para usarlas en Notas o Mail.

¿Qué dispositivos son compatibles con Genmoji en iOS 26? iPhone 15 Pro o posterior con Apple Intelligence activado. ¿Puedo combinar más de siete emojis? No, siete es el límite para mantener resultados claros. ¿Por qué no puedo apilar emojis? Comprueba Ajustes > General > Teclado para activar los stickers y actualizar iOS.

Sé creativo con tus emojis

Combinar emojis en iPhone iOS 26 es un cambio de juego para la mensajería expresiva. Desde la magia de la IA de Genmoji hasta la superposición de stickers, estás equipado para crear imágenes únicas. Puedes consultar la lista completa de nuevos emojis en iOS 26 para obtener ideas frescas, y ver cómo los emojis personalizados en iOS 18 sentaron las bases. ¡Sé creativo y deja que tus chats brillen!