Hoe je emoji’s kunt combineren op iPhone iOS 26

Emoji’s zijn de levendige hartslag van digitale communicatie, die simpele teksten omzetten in expressieve meesterwerken. Met iOS 18.2 introduceerde Apple krachtige tools zoals Genmoji, waarmee iPhone-gebruikers emoji’s kunnen maken op iPhone , en met iOS 26 kun je ze mengen voor unieke combinaties. Of je nu een grappige reactie of een gelaagde scène maakt, het combineren van emoji’s op iPhone stimuleert creativiteit.

Wat je nodig hebt

Zorg ervoor dat je het volgende hebt voordat je emoji-combinaties gaat maken:

Compatibel apparaat : Een iPhone 15 Pro of later voor Genmoji, of elke iPhone met iOS 26 voor het stapelen van stickers.

: Een iPhone 15 Pro of later voor Genmoji, of elke iPhone met iOS 26 voor het stapelen van stickers. iOS 26 Update : Update je iPhone naar de nieuwste versie door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan.

: Update je iPhone naar de nieuwste versie door naar te gaan. Apple Intelligence ingeschakeld : Voor Genmoji, activeer Apple Intelligence in Instellingen > Algemeen > Apple Intelligence & Siri .

: Voor Genmoji, activeer Apple Intelligence in . Stabiele internetverbinding : Genmoji-generatie kan een verbinding nodig hebben voor optimale prestaties.

: Genmoji-generatie kan een verbinding nodig hebben voor optimale prestaties. Emoji-toetsenbord: Zorg ervoor dat het is ingeschakeld in Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden > Voeg nieuw toetsenbord toe.

Genmoji gebruiken voor AI-gestuurde combinaties

Genmoji maakt gebruik van Apple Intelligence om meerdere emoji’s samen te voegen tot één aangepast pictogram. Het is perfect voor het maken van gepolijste hybriden die passen bij jouw stijl.

Open de Berichten-app en start of selecteer een gesprek. Tik op de “+” knop naast het tekstveld. Selecteer “Afbeeldingspeeltuin” uit het menu. Tik op genmoji. Typ in het promptvak een beschrijving (bijv. “een kat met een zonnebril en een feesthoedje”). Tik optioneel op de emoji-pictogrammen om maximaal 7 emoji’s toe te voegen als visuele inspiratie. Tik op “Maak aan” om je Genmoji te genereren. Veeg door de resultaten en tik op je favoriet om deze als sticker of inline emoji in te voegen.

Tips voor creatieve emoji-combinaties

Thematisch werken : Combineer seizoensgebonden emoji’s, zoals pompoenen en spoken, voor een feestelijke uitstraling—houd het bij zeven voor duidelijkheid.

: Combineer seizoensgebonden emoji’s, zoals pompoenen en spoken, voor een feestelijke uitstraling—houd het bij zeven voor duidelijkheid. Diepte opbouwen : Gebruik een basissticker en laag naar buiten toe; Genmoji-transparantie helpt bij naadloze overlappingen.

: Gebruik een basissticker en laag naar buiten toe; Genmoji-transparantie helpt bij naadloze overlappingen. Vrij itereren : Genereer meerdere Genmoji-opties en pas ze aan.

: Genereer meerdere Genmoji-opties en pas ze aan. Breed delen: Sla combinaties op als stickers voor gebruik in Notities of Mail.

Welke apparaten ondersteunen Genmoji in iOS 26? iPhone 15 Pro of later met Apple Intelligence ingeschakeld. Kan ik meer dan zeven emoji’s combineren? Nee, zeven is de limiet om duidelijke resultaten te behouden. Waarom kan ik geen emoji’s stapelen? Controleer Instellingen > Algemeen > Toetsenbord om stickers in te schakelen en iOS bij te werken.

Wees creatief met je emoji’s

Het combineren van emoji’s op iPhone iOS 26 is een gamechanger voor expressieve berichten. Van Genmoji’s AI-magie tot het lagen van stickers, je bent uitgerust om unieke visuals te maken. Je kunt kijken naar de volledige lijst van nieuwe emoji’s in iOS 26 voor frisse ideeën, en zien hoe aangepaste emoji’s in iOS 18 de basis hebben gelegd. Wees creatief en laat je chats schitteren!