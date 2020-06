Real-Time Transit in Apple Maps Expands to More Countries

Real-time transit information in Apple Maps has expanded to more countries. The full list can be found on Apple’s Feature Availability page (via iPhone-ticker.de).

Real-TIme Transit in Apple Maps

The full list includes Alaska, US; Austin, TX; Baltimore, MD; Beijing, China; Burlington, VT; California, US; Canada; Canberra, Australia; Colorado, US; Dallas, TX; England; Florida, US; Guangzhou, China; Houston, US; Illinois, US; Kentucky, US; Las Vegas, NV; Massachusetts, US; Miami, FL; Michigan, US; Netherlands; New York, US; North Carolina, US; Ohio, US; Oregon, US; Pennsylvania, US; San Antonio, TX; Scotland; Shenzhen, China; South Carolina, US; St Louis, MO; Sweden; Sydney, Australia; Tennessee, US; Wales; Washington, DC; Wisconsin, US.

New additions to Apple Maps turn-by-turn navigation include Aland Islands, Anguilla, Aruba, Bahamas, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, China, Dominica, Dominican Republic, Greece, Grenada, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Palestinian Territories, St. Barth, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Turks and Caicos Islands and Uruguay.

Apple Maps Nearby has expanded to Argentina, Belgium, Brazil, Croatia, Czech Republic, El Salvador, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italy, Macau, Mexico, Montserrat, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Taiwan, Thailand, Turkey and Vietnam.