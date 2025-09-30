Apple Watch 11 vs 8: moet je upgraden?

Als je twijfelt tussen de Apple Watch Series 11 en de Series 8, wil je waarschijnlijk weten of het nieuwere model het waard is. Het korte antwoord: de Series 11 geeft je een helderder scherm, snellere prestaties, langere batterijduur en nieuwe gezondheidsvolg-functies.

Maar de Series 8 is nog steeds een sterke keuze als je de kernfuncties van de Apple Watch wilt voor een lagere prijs.

Snelle vergelijkingstabel



Functie Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 8 Design Afgerond design, aluminium en titanium Afgerond design, aluminium en roestvrij staal

Scherm Tot 2.000 nits helderheid

Tot 1.000 nits helderheid

Batterijduur Tot 24u (38u in energiebesparende modus)

Tot 18u

Gezondheidsvolging Hypertensie- en slaapapneu-meldingen, Vitals-app, ECG, bloedzuurstof, cyclusvolging ECG, bloedzuurstof, cyclusvolging

Software Wordt geleverd met watchOS 26 Upgradebaar naar watchOS 26 Extra’s Dubbeltik-gebaar, Precision Finding voor iPhone

– Prijs Begint bij premiumprijzen Betaalbaarder Processor Nieuwe S10-chip met snellere prestaties

S8-chip

Design en bouw

Je zult geen groot verschil in uiterlijk opmerken tussen de Apple Watch 11 en 8. Beide behouden het afgeronde behuizingdesign, maar de gebruikte materialen is waar je het verschil kunt zien. De Series 8 komt in aluminium of roestvrij staal. De Series 11 komt in aluminium of titanium. Als je al gewend bent aan de Series 8, zal de 11 vertrouwd aanvoelen, alleen met verschillende afwerkingen om uit te kiezen.

Schermhelderheid

Hier zie je een van de grootste upgrades. De Apple Watch 11 kan tot 2.000 nits helderheid bereiken en 1 nit minimumhelderheid, waardoor hij veel makkelijker af te lezen is in direct zonlicht en ’s nachts. De Series 8 haalt maximaal 1.000 nits zonder minimale nit-helderheid. Als je veel tijd buitenshuis doorbrengt, kan dit reden genoeg zijn om voor het nieuwere model te gaan.



Prestaties en snelheid

De Series 11 draait op Apple’s nieuwe S10-chip met 64GB capaciteit, waardoor animaties vloeiender zijn en apps sneller laden. De S8-chip van de Series 8 handelt dagelijkse taken nog steeds goed af, maar de Series 11 voelt responsiever aan en is beter voorbereid op toekomstige updates.



Batterijduur

Bron: Apple

Batterijduur is een ander gebied waar de Series 11 een voorsprong heeft. Je krijgt tot 24 uur, vergeleken met 18 uur op de Series 8. De Series 11 ondersteunt ook tot 38 uur in Energiebesparende Modus, wat handig is voor lange dagen of overnachtingsreizen.

Gezondheids- en fitnessfuncties

Bron: Apple

Beide modellen ondersteunen ECG, bloedzuurstofvolging, cyclusvolging en slaapmonitoring. De Series 11 voegt hypertensiemeldingen , slaapapneu-meldingen en een nieuwe Vitals-app toe die hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, bloedzuurstof en slaapgegevens combineert. Deze nieuwe functies maken de Series 11 een sterkere keuze als je om diepere gezondheidsinzichten geeft.



Duurzaamheid en waterbestendigheid

Zowel de Apple Watch 11 als Series 8 zijn gebouwd om dagelijks gebruik aan te kunnen. Elk model is waterbestendig tot 50 meter, waardoor ze geschikt zijn voor zwemmen en trainingen in het zwembad. Ze zijn ook stofbestendig met een IP6X-classificatie, dus je hoeft je geen zorgen te maken over zand of vuil tijdens buitenactiviteiten. Qua stevigheid biedt de Series 11 in titanium betere krasbestendigheid dan de aluminium versie, terwijl de roestvrijstalen afwerking van de Series 8 een premiumgevoel geeft maar zwaarder is.

Software-ondersteuning

De Series 8 ondersteunt watchOS 9 maar kan worden geüpgraded naar de nieuwste watchOS 26. Series 11 draait op watchOS 26 en naarmate Apple nieuwere updates uitbrengt, zal Apple het langer ondersteunen. Als langetermijn-updates belangrijk voor je zijn, is de Series 11 de veiligere keuze.



Prijs en waarde

De Apple Watch 11 is de premium optie en komt met een hogere introductieprijs. De Series 8 wordt echter vaak met korting aangeboden door externe retailers. Als je een budget hebt, biedt de Series 8 nog steeds geweldige waarde zonder de kernfuncties van de Apple Watch op te offeren.

Welke moet je kopen?

Als je de nieuwste functies, langere batterijduur en het helderste scherm dat Apple ooit op een horloge heeft gezet wilt, ga dan voor de Series 11. Maar als je tevreden bent met betrouwbare prestaties en de extra’s niet nodig hebt, is de Series 8 nog steeds een uitstekende optie voor lagere kosten.









































