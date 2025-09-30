Apple Watch 11 vs. 8: Lohnt sich ein Upgrade?

Wenn Sie sich zwischen der Apple Watch Series 11 und der Series 8 entscheiden, möchten Sie wahrscheinlich wissen, ob sich das neuere Modell lohnt. Die kurze Antwort: Die Series 11 bietet Ihnen ein helleres Display, schnellere Leistung, längere Akkulaufzeit und neue Funktionen zur Gesundheitsüberwachung.

Die Series 8 ist jedoch immer noch eine gute Wahl, wenn Sie die Kernfunktionen der Apple Watch zu einem niedrigeren Preis wünschen.

Schnelle Vergleichstabelle



Funktion Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 8 Design Abgerundetes Design, Aluminium und Titan Abgerundetes Design, Aluminium und Edelstahl

Display Bis zu 2.000 Nits Helligkeit

Bis zu 1.000 Nits Helligkeit

Akkulaufzeit Bis zu 24h (38h im Stromsparmodus)

Bis zu 18h

Gesundheitsüberwachung Benachrichtigungen bei Bluthochdruck und Schlafapnoe, Vitals-App, EKG, Blutsauerstoff, Zyklusüberwachung EKG, Blutsauerstoff, Zyklusüberwachung

Software Wird mit watchOS 26 ausgeliefert Aufrüstbar auf watchOS 26 Extras Doppeltipp-Geste, Präzisionssuche für iPhone

– Preis Beginnt bei Premium-Preisen Erschwinglicher Prozessor Neuer S10 Chip mit schnellerer Leistung

S8 Chip

Design und Verarbeitung

Sie werden keinen großen optischen Unterschied zwischen der Apple Watch 11 und 8 bemerken. Beide behalten das abgerundete Gehäusedesign bei, aber die verwendeten Materialien sind der Punkt, an dem Sie den Unterschied erkennen können. Die Series 8 ist in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Die Series 11 ist in Aluminium oder Titan erhältlich. Wenn Sie bereits an die Series 8 gewöhnt sind, wird sich die 11 vertraut anfühlen, nur mit verschiedenen Oberflächen zur Auswahl.

Displayhelligkeit

Hier sehen Sie eines der größten Upgrades. Die Apple Watch 11 erreicht bis zu 2.000 Nits Helligkeit und 1 Nit Mindesthelligkeit, wodurch sie bei direkter Sonneneinstrahlung und nachts viel einfacher abzulesen ist. Die Series 8 erreicht maximal 1.000 Nits ohne Mindesthelligkeit. Wenn Sie viel Zeit im Freien verbringen, könnte dies Grund genug sein, sich für das neuere Modell zu entscheiden.



Leistung und Geschwindigkeit

Die Series 11 läuft mit Apples neuem S10 Chip mit 64 GB Kapazität, was Animationen flüssiger macht und Apps schneller lädt. Der S8 Chip der Series 8 bewältigt alltägliche Aufgaben immer noch gut, aber die Series 11 fühlt sich reaktionsschneller an und ist besser auf zukünftige Updates vorbereitet.



Akkulaufzeit

Quelle: Apple

Die Akkulaufzeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Series 11 die Nase vorn hat. Sie erhalten bis zu 24 Stunden, im Vergleich zu 18 Stunden bei der Series 8. Die Series 11 unterstützt auch bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus, was praktisch für lange Tage oder Übernachtungsreisen ist.

Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Quelle: Apple

Beide Modelle unterstützen EKG, Blutsauerstoffmessung, Zyklusüberwachung und Schlafüberwachung. Die Series 11 fügt Benachrichtigungen bei Bluthochdruck , Benachrichtigungen bei Schlafapnoe hinzu, sowie eine neue Vitals-App, die Herzfrequenz, Atemfrequenz, Handgelenkstemperatur, Blutsauerstoff und Schlafdaten kombiniert. Diese neuen Funktionen machen die Series 11 zu einer stärkeren Wahl, wenn Ihnen tiefere Gesundheitserkenntnisse wichtig sind.



Robustheit und Wasserdichtigkeit

Sowohl die Apple Watch 11 als auch die Series 8 sind für den täglichen Gebrauch konzipiert. Jedes Modell ist bis zu 50 Meter wasserdicht, wodurch sie zum Schwimmen und für Workouts im Pool geeignet sind. Sie sind außerdem staubdicht mit einer IP6X-Einstufung, sodass Sie sich bei Outdoor-Aktivitäten keine Sorgen um Sand oder Schmutz machen müssen. In Bezug auf die Robustheit bietet die Series 11 aus Titan eine bessere Kratzfestigkeit als die Aluminiumversion, während die Edelstahlausführung der Series 8 ein hochwertigeres, aber schwereres Gefühl vermittelt.

Software-Unterstützung

Die Series 8 unterstützt watchOS 9, kann aber auf das neueste watchOS 26 aktualisiert werden. Die Series 11 läuft mit watchOS 26 und da Apple neuere Updates veröffentlicht, wird Apple sie länger unterstützen. Wenn Ihnen langfristige Updates wichtig sind, ist die Series 11 die sicherere Wahl.



Preis und Wert

Die Apple Watch 11 ist die Premium-Option und kommt zu einem höheren Einführungspreis auf den Markt. Die Series 8 wird jedoch oft von Drittanbietern vergünstigt angeboten. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, bietet die Series 8 immer noch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne auf die Kernfunktionen der Apple Watch verzichten zu müssen.

Welche sollten Sie kaufen?

Wenn Sie die neuesten Funktionen, eine längere Akkulaufzeit und das hellste Display wünschen, das Apple je in eine Uhr eingebaut hat, entscheiden Sie sich für die Series 11. Wenn Sie jedoch mit zuverlässiger Leistung zufrieden sind und die Extras nicht benötigen, ist die Series 8 immer noch eine ausgezeichnete Option zu geringeren Kosten.









































