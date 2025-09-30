Apple Watch 11 vs 8 : devriez-vous faire la mise à niveau ?

Si vous hésitez entre l’Apple Watch Series 11 et la Series 8, vous voulez probablement savoir si le modèle plus récent en vaut la peine. La réponse rapide : la Series 11 vous offre un écran plus lumineux, des performances plus rapides, une autonomie plus longue et de nouvelles fonctionnalités de suivi de santé.

Mais la Series 8 reste un choix solide si vous voulez les fonctionnalités principales de l’Apple Watch à un prix plus bas.

Tableau de comparaison rapide



Fonctionnalité Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 8 Design Design arrondi, aluminium et titane Design arrondi, aluminium et acier inoxydable

Écran Jusqu’à 2 000 nits de luminosité

Jusqu’à 1 000 nits de luminosité

Autonomie de la batterie Jusqu’à 24h (38h en mode économie d’énergie)

Jusqu’à 18h

Suivi de santé Notifications d’hypertension et d’apnée du sommeil, application Vitals, ECG, oxygène sanguin, suivi de cycle ECG, oxygène sanguin, suivi de cycle

Logiciel Livré avec watchOS 26 Mise à niveau possible vers watchOS 26 Extras Geste double tap, Localisation précise pour iPhone

– Prix À partir de prix premium Plus abordable Processeur Nouvelle puce S10 avec des performances plus rapides

Puce S8

Design et construction

Vous ne remarquerez pas une grande différence d’apparence entre l’Apple Watch 11 et 8. Les deux conservent le design de boîtier arrondi, mais les matériaux utilisés sont là où vous pouvez repérer la différence. La Series 8 est disponible en aluminium ou en acier inoxydable. La Series 11 est disponible en aluminium ou en titane. Si vous êtes déjà habitué à la Series 8, la 11 vous semblera familière, juste avec différentes finitions au choix.

Luminosité de l’écran

C’est ici que vous verrez l’une des plus grandes améliorations. L’Apple Watch 11 peut atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité et 1 nit de luminosité minimale, ce qui la rend beaucoup plus facile à lire en plein soleil et la nuit. La Series 8 plafonne à 1 000 nits sans luminosité minimale en nits. Si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, cela pourrait être une raison suffisante d’opter pour le modèle plus récent.



Performances et vitesse

La Series 11 fonctionne avec la nouvelle puce S10 d’Apple avec une capacité de 64 Go, ce qui rend les animations plus fluides et le chargement des applications plus rapide. La puce S8 de la Series 8 gère encore bien les tâches quotidiennes, mais la Series 11 semble plus réactive et est mieux préparée pour les futures mises à jour.



Autonomie de la batterie

Source : Apple

L’autonomie de la batterie est un autre domaine où la Series 11 a un avantage. Vous obtenez jusqu’à 24 heures, comparé à 18 heures sur la Series 8. La Series 11 prend également en charge jusqu’à 38 heures en mode économie d’énergie, ce qui est pratique pour les longues journées ou les voyages de nuit.

Fonctionnalités santé et fitness

Source : Apple

Les deux modèles prennent en charge l’ECG, le suivi de l’oxygène sanguin, le suivi de cycle et la surveillance du sommeil. La Series 11 ajoute les notifications d’hypertension, les notifications d’apnée du sommeil, et une nouvelle application Vitals qui combine la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température du poignet, l’oxygène sanguin et les données de sommeil. Ces nouvelles fonctionnalités font de la Series 11 un choix plus solide si vous vous souciez d’informations de santé plus approfondies.



Durabilité et résistance à l’eau

L’Apple Watch 11 et la Series 8 sont toutes deux conçues pour résister à l’usure quotidienne. Chaque modèle est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui les rend adaptées à la natation et aux entraînements en piscine. Elles sont également résistantes à la poussière avec une classification IP6X, donc vous n’avez pas à vous soucier du sable ou de la saleté lors d’activités extérieures. En termes de robustesse, la Series 11 en titane offre une meilleure résistance aux rayures que la version en aluminium, tandis que la finition en acier inoxydable de la Series 8 offre une sensation plus premium mais plus lourde.

Support logiciel

La Series 8 prend en charge watchOS 9 mais peut être mise à niveau vers le dernier watchOS 26. La Series 11 fonctionne sous watchOS 26 et comme Apple publie de nouvelles mises à jour, Apple la prendra en charge plus longtemps. Si les mises à jour à long terme vous importent, la Series 11 est le pari le plus sûr.



Prix et valeur

L’Apple Watch 11 est l’option premium et arrive à un prix de lancement plus élevé. La Series 8, cependant, est souvent en promotion chez les détaillants tiers. Si vous avez un budget serré, la Series 8 offre encore une grande valeur sans sacrifier les fonctionnalités principales de l’Apple Watch.

Laquelle devriez-vous acheter ?

Si vous voulez les dernières fonctionnalités, une autonomie plus longue et l’écran le plus lumineux qu’Apple ait jamais mis sur une montre, optez pour la Series 11. Mais si vous êtes satisfait de performances fiables et n’avez pas besoin des extras, la Series 8 reste une excellente option à moindre coût.









































