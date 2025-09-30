¿Apple Watch 11 vs 8: ¿deberías actualizar?

Si estás decidiendo entre el Apple Watch Series 11 y la Series 8 , probablemente quieras saber si el modelo más nuevo merece la pena. La respuesta rápida: la Series 11 te ofrece una pantalla más brillante, un rendimiento más rápido, mayor duración de la batería y nuevas funciones de seguimiento de la salud.

Pero la Series 8 sigue siendo una buena opción si quieres las funciones básicas del Apple Watch a un precio más bajo.

Tabla de comparación rápida



Característica Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 8 Diseño Diseño redondeado, aluminio y titanio Diseño redondeado, aluminio y acero inoxidable

Pantalla Hasta 2000 nits de brillo

Hasta 1000 nits de brillo

Duración de la batería Hasta 24 h (38 h en modo de bajo consumo)

Hasta 18 h

Seguimiento de la salud Notificaciones de hipertensión y apnea del sueño, aplicación Vitals, ECG, oxígeno en sangre, seguimiento del ciclo ECG, oxígeno en sangre, seguimiento del ciclo

Software Se entrega con watchOS 26 Actualizable a watchOS 26 Extras Gesto de doble toque, búsqueda de precisión para iPhone

– Precio Precios iniciales elevados Más asequible Procesador Nuevo chip S10 con un rendimiento más rápido

Chip S8

Diseño y construcción

No notarás una gran diferencia en el aspecto entre el Apple Watch 11 y el 8. Ambos mantienen el diseño de caja redondeada, pero los materiales utilizados son donde se puede ver la diferencia. La Series 8 viene en aluminio o acero inoxidable. La Series 11 viene en aluminio o titanio. Si ya estás acostumbrado a la Series 8, la 11 te resultará familiar, solo que con diferentes acabados para elegir.

Brillo de la pantalla

Aquí es donde verás una de las mayores mejoras. El Apple Watch 11 puede alcanzar hasta 2000 nits de brillo y 1 nit de brillo mínimo, lo que facilita mucho la lectura a la luz directa del sol y por la noche. La Series 8 alcanza un máximo de 1000 nits sin un brillo mínimo de nits. Si pasas mucho tiempo al aire libre, esta podría ser razón suficiente para optar por el modelo más nuevo.



Rendimiento y velocidad

La Series 11 funciona con el nuevo chip S10 de Apple con una capacidad de 64 GB, lo que hace que las animaciones sean más fluidas y las aplicaciones se carguen más rápido. El chip S8 de la Series 8 todavía maneja bien las tareas cotidianas, pero la Series 11 se siente más receptiva y está mejor preparada para futuras actualizaciones.



Duración de la batería

Fuente: Apple

La duración de la batería es otra área donde la Series 11 tiene una ventaja. Obtienes hasta 24 horas, en comparación con las 18 horas de la Series 8. La Series 11 también admite hasta 38 horas en modo de bajo consumo, lo que es útil para días largos o viajes nocturnos.

Funciones de salud y fitness

Fuente: Apple

Ambos modelos son compatibles con ECG, seguimiento de oxígeno en sangre, seguimiento del ciclo y monitorización del sueño. La Series 11 añade notificaciones de hipertensión , notificaciones de apnea del sueño y una nueva aplicación Vitals que combina la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura de la muñeca, el oxígeno en sangre y los datos del sueño. Estas nuevas funciones hacen que la Series 11 sea una opción más sólida si te preocupan los conocimientos más profundos sobre la salud.



Durabilidad y resistencia al agua

Tanto el Apple Watch 11 como la Series 8 están diseñados para soportar el desgaste diario. Cada modelo es resistente al agua hasta 50 metros, lo que los hace adecuados para nadar y hacer ejercicio en la piscina. También son resistentes al polvo con una clasificación IP6X, por lo que no tienes que preocuparte por la arena o la suciedad durante las actividades al aire libre. En términos de resistencia, la Series 11 en titanio ofrece una mejor resistencia a los arañazos que la versión de aluminio, mientras que el acabado de acero inoxidable de la Series 8 proporciona una sensación más premium pero más pesada.

Soporte de software

La Series 8 es compatible con watchOS 9, pero se puede actualizar al último watchOS 26. La Series 11 se ejecuta en watchOS 26 y, a medida que Apple publique nuevas actualizaciones, Apple lo admitirá durante más tiempo. Si las actualizaciones a largo plazo te importan, la Series 11 es la apuesta más segura.



Precio y valor

El Apple Watch 11 es la opción premium y tiene un precio de lanzamiento más alto. La Series 8, sin embargo, a menudo se descuenta de los minoristas de terceros. Si tienes un presupuesto limitado, la Series 8 sigue ofreciendo un gran valor sin sacrificar las funciones básicas del Apple Watch.

¿Cuál deberías comprar?

Si quieres las últimas funciones, una mayor duración de la batería y la pantalla más brillante que Apple haya puesto en un reloj, elige la Series 11. Pero si estás contento con un rendimiento fiable y no necesitas los extras, la Series 8 sigue siendo una excelente opción a un menor coste.









































