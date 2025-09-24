Apple führt wichtige neue Kindersicherungsfunktionen für iPhone und iPad ein

Apple hat offiziell ein bedeutendes Update seiner Kindersicherungsfunktionen veröffentlicht und stellt neue und erweiterte Funktionen für sein gesamtes Ökosystem zur Verfügung.



Diese Tools, die Eltern dabei helfen sollen, Kinder und Jugendliche online besser zu schützen, sind jetzt auf iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro und Apple TV verfügbar. Das Update zielt darauf ab, Eltern robustere Optionen zur Verwaltung der digitalen Erfahrungen ihrer Kinder zu bieten und baut auf den grundlegenden Tools auf, die bereits in Funktionen wie Bildschirmzeit und dem App Store vorhanden sind.

Diese neuen Funktionen, die erstmals im Juni vorgestellt wurden, erweitern die Tools, die Eltern zur Verfügung stehen.



Die neuesten Änderungen sind auf eine einfachere Verwaltung und eine detailliertere Kontrolle ausgelegt, um sicherzustellen, dass Eltern vom ersten Moment an, in dem ein Kind ein Gerät benutzt, eine altersgerechte Online-Umgebung einrichten können. Die Updates spiegeln den kontinuierlichen Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung intuitiver und leistungsstarker Sicherheitsfunktionen für Familien wider, die direkt in das Betriebssystem integriert sind.

Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehört die Möglichkeit für Eltern, die Altersspanne ihres Kindes auf eine Weise an Anwendungen weiterzugeben, die die Privatsphäre schützt. Dadurch können Apps Inhalte automatisch altersgerecht anpassen, ohne spezifische persönliche Daten über das Kind zu sammeln. Darüber hinaus hat Apple die Standard-Schutzmaßnahmen für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren erweitert und bietet dieser Altersgruppe ein sichereres Grunderlebnis.

Der App Store hat ebenfalls detailliertere Altersfreigaben erhalten. Eltern sehen jetzt spezifischere Kategorien für Jugendliche, wie z. B. 13+, 16+ und 18+.



Zusammen mit diesen Bewertungen gibt es eine detailliertere Kennzeichnung für App-Funktionen, die sich auf die Eignung von Inhalten auswirken könnten. Dazu gehören Informationen zu Werbung, dem Vorhandensein von benutzergenerierten Inhalten und ob eine App über eigene Kindersicherungsfunktionen verfügt, die Eltern verwalten können.

Eine weitere wichtige Verbesserung betrifft die Kommunikationslimits. Diese Funktion ermöglicht es Eltern jetzt, neue Kontakte, die ihre Kinder bei der Nutzung der nativen Kommunikations-Apps von Apple hinzufügen möchten, aus der Ferne zu genehmigen oder abzulehnen. Dies bietet eine wichtige Aufsichtsebene und hilft Eltern sicherzustellen, dass ihre Kinder nur mit bekannten und vertrauenswürdigen Personen interagieren, was für viele Familien, die sich in der digitalen Welt bewegen, ein Hauptanliegen ist.

Wie alle seine Funktionen hat Apple diese neuen Tools mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz entwickelt. Ziel ist es, leistungsstarke Kontrollen bereitzustellen, die für Eltern nicht umständlich zu implementieren oder zu verwalten sind. Diese erweiterten Schutzmaßnahmen sind Teil des umfassenderen Engagements von Apple, bereichernde und sichere digitale Erlebnisse für alle Benutzer zu schaffen, insbesondere für die jüngsten.

Diese neuen Kindersicherungsfunktionen sind als Teil der neuesten kostenlosen Software-Updates verfügbar, darunter iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 und andere. Die Einführung ermöglicht es Eltern, ihre Kinder mit effektiveren und moderneren Tools auf ihrer Online-Reise zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in einer sichereren digitalen Umgebung erkunden, lernen und sich vernetzen können.