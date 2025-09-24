Apple lanza importantes controles parentales nuevos para iPhone y iPad

Apple ha lanzado oficialmente una actualización importante de su conjunto de controles parentales, poniendo a disposición nuevas y ampliadas funciones en todo su ecosistema.



Estas herramientas, diseñadas para ayudar a los padres a proteger mejor a los niños y adolescentes en línea, ya están disponibles en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro y Apple TV. La actualización tiene como objetivo brindar a los padres opciones más sólidas para administrar las experiencias digitales de sus hijos, basándose en las herramientas fundamentales que ya están presentes en funciones como Tiempo de uso y la App Store.

Estas nuevas capacidades, que se presentaron por primera vez en junio, mejoran las herramientas que los padres tienen a su disposición.



Los últimos cambios están diseñados para facilitar la administración y un control más granular, lo que garantiza que los padres puedan configurar entornos en línea apropiados para la edad desde el momento en que un niño usa un dispositivo por primera vez. Las actualizaciones reflejan un enfoque continuo de la empresa en brindar a las familias funciones de seguridad intuitivas y potentes integradas directamente en el sistema operativo.

Entre las nuevas funciones clave se encuentra la capacidad de los padres de compartir el rango de edad de sus hijos con las aplicaciones de una manera que preserve la privacidad. Esto permite que las aplicaciones adapten automáticamente el contenido para que sea apropiado para la edad sin recopilar datos personales específicos sobre el niño. Además, Apple ha ampliado las protecciones predeterminadas para adolescentes de entre 13 y 17 años, ofreciendo una experiencia de referencia más segura para este grupo de edad.

La App Store también ha recibido clasificaciones de edad más detalladas. Los padres ahora verán categorías más específicas para adolescentes, como 13+, 16+ y 18+.



Junto con estas clasificaciones, hay un etiquetado más descriptivo para las capacidades de la aplicación que podrían afectar la idoneidad del contenido. Esto incluye información sobre publicidad, la presencia de contenido generado por el usuario y si una aplicación contiene su propio conjunto de controles parentales para que los padres los administren.

Otra mejora significativa se produce en los Límites de comunicación. Esta función ahora otorga a los padres la capacidad de aprobar o denegar de forma remota los nuevos contactos que sus hijos intentan agregar cuando usan las aplicaciones de comunicación nativas de Apple. Esto proporciona una capa importante de supervisión, lo que ayuda a los padres a garantizar que sus hijos solo interactúen con personas conocidas y de confianza, lo cual es una preocupación principal para muchas familias que navegan por el mundo digital.

Al igual que todas sus funciones, Apple ha diseñado estas nuevas herramientas teniendo en cuenta la facilidad de uso y la privacidad. El objetivo es proporcionar controles potentes que no sean engorrosos para que los padres los implementen o administren. Estas protecciones ampliadas son parte del compromiso más amplio de Apple de crear experiencias digitales enriquecedoras y seguras para todos los usuarios, especialmente los más jóvenes.

Estas nuevas funciones de control parental están disponibles como parte de las últimas actualizaciones de software gratuitas, incluidas iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y otras. El lanzamiento permite a los padres contar con herramientas más eficaces y modernas para ayudar a guiar el recorrido en línea de sus hijos, garantizando que puedan explorar, aprender y conectarse en un entorno digital más seguro.