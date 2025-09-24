Apple déploie de nouveaux contrôles parentaux majeurs pour iPhone et iPad

Apple a officiellement publié une mise à jour importante de sa suite de contrôles parentaux, rendant disponibles de nouvelles fonctionnalités étendues dans tout son écosystème.



Ces outils, conçus pour aider les parents à mieux protéger les enfants et adolescents en ligne, sont désormais disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro et Apple TV. La mise à jour vise à offrir aux parents des options plus robustes pour gérer les expériences numériques de leurs enfants, s’appuyant sur les outils fondamentaux déjà présents dans des fonctionnalités comme Temps d’écran et l’App Store.

Ces nouvelles capacités, qui ont été présentées pour la première fois en juin, améliorent les outils à la disposition des parents.



Les derniers changements sont conçus pour une gestion plus facile et un contrôle plus granulaire, garantissant que les parents peuvent configurer des environnements en ligne adaptés à l’âge dès le moment où un enfant utilise un appareil pour la première fois. Les mises à jour reflètent l’attention continue de l’entreprise à fournir aux familles des fonctionnalités de sécurité intuitives et puissantes intégrées directement dans le système d’exploitation.

Parmi les nouvelles fonctionnalités clés figure la capacité pour les parents de partager la tranche d’âge de leur enfant avec les applications d’une manière qui préserve la confidentialité. Cela permet aux applications d’adapter automatiquement le contenu pour qu’il soit approprié à l’âge sans collecter de données personnelles spécifiques sur l’enfant. De plus, Apple a étendu les protections par défaut pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans, offrant une expérience de base plus sûre pour ce groupe d’âge.

L’App Store a également reçu des classifications d’âge plus détaillées. Les parents verront désormais des catégories plus spécifiques pour les adolescents, telles que 13+, 16+ et 18+.



Accompagnant ces classifications se trouve un étiquetage plus descriptif des capacités d’applications qui pourraient impacter l’appropriateness du contenu. Cela inclut des informations sur la publicité, la présence de contenu généré par les utilisateurs, et si une application contient son propre ensemble de contrôles parentaux que les parents peuvent gérer.

Une autre amélioration significative concerne les Limites de communication. Cette fonctionnalité accorde désormais aux parents la capacité d’approuver ou de refuser à distance les nouveaux contacts que leurs enfants tentent d’ajouter lors de l’utilisation des applications de communication natives d’Apple. Cela fournit une couche importante de supervision, aidant les parents à s’assurer que leurs enfants n’interagissent qu’avec des individus connus et de confiance, ce qui est une préoccupation principale pour de nombreuses familles naviguant dans le monde numérique.

Comme toutes ses fonctionnalités, Apple a conçu ces nouveaux outils avec la facilité d’utilisation et la confidentialité au cœur. L’objectif est de fournir des contrôles puissants qui ne sont pas encombrants pour les parents à implémenter ou gérer. Ces protections étendues font partie de l’engagement plus large d’Apple à créer des expériences numériques enrichissantes et sûres pour tous les utilisateurs, en particulier les plus jeunes.

Ces nouvelles fonctionnalités de contrôle parental sont disponibles dans le cadre des dernières mises à jour logicielles gratuites, incluant iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, et autres. Le déploiement donne aux parents des outils plus efficaces et modernes pour aider à guider le parcours en ligne de leurs enfants, s’assurant qu’ils peuvent explorer, apprendre et se connecter dans un environnement numérique plus sûr.