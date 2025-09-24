Apple introduceert belangrijke nieuwe ouderlijk toezicht voor iPhone en iPad

Apple heeft officieel een belangrijke update uitgebracht voor zijn pakket aan ouderlijk toezicht, waarmee nieuwe en uitgebreide functies beschikbaar komen in het hele ecosysteem.



Deze tools, ontworpen om ouders te helpen kinderen en tieners beter online te beschermen, zijn nu beschikbaar op iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro en Apple TV. De update is bedoeld om ouders meer robuuste opties te geven voor het beheren van de digitale ervaringen van hun kinderen, voortbouwend op de basisfuncties die al aanwezig zijn in functies zoals Schermtijd en de App Store.

Deze nieuwe mogelijkheden, die in juni voor het eerst werden voorgesteld, verbeteren de tools die ouders tot hun beschikking hebben.



De nieuwste wijzigingen zijn ontworpen voor eenvoudiger beheer en meer gedetailleerde controle, zodat ouders vanaf het eerste gebruik van een apparaat door een kind een leeftijdsgeschikte online omgeving kunnen instellen. De updates weerspiegelen de voortdurende focus van het bedrijf op het bieden van intuïtieve en krachtige veiligheidsfuncties die direct in het besturingssysteem zijn geïntegreerd.

Een van de belangrijkste nieuwe functies is de mogelijkheid voor ouders om de leeftijdscategorie van hun kind op een privacyvriendelijke manier met apps te delen. Hierdoor kunnen apps automatisch content aanpassen zodat deze leeftijdsgeschikt is, zonder specifieke persoonlijke gegevens over het kind te verzamelen. Daarnaast heeft Apple de standaardbescherming uitgebreid voor tieners tussen 13 en 17 jaar, wat een veiligere basiservaring biedt voor deze leeftijdsgroep.

De App Store heeft ook gedetailleerdere leeftijdsclassificaties gekregen. Ouders zien nu specifiekere categorieën voor adolescenten, zoals 13+, 16+ en 18+.



Bij deze classificaties horen ook meer beschrijvende labels voor app-mogelijkheden die van invloed kunnen zijn op de geschiktheid van de inhoud. Dit omvat informatie over advertenties, de aanwezigheid van door gebruikers gegenereerde content en of een app zijn eigen set ouderlijk toezicht bevat die ouders kunnen beheren.

Een andere belangrijke verbetering komt bij Communicatielimieten. Deze functie geeft ouders nu de mogelijkheid om op afstand nieuwe contacten goed of af te keuren die hun kinderen proberen toe te voegen bij het gebruik van Apple’s eigen communicatie-apps. Dit biedt een belangrijke laag van toezicht, waardoor ouders ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen alleen communiceren met bekende en vertrouwde personen, wat een belangrijke zorg is voor veel gezinnen die hun weg vinden in de digitale wereld.

Net als bij al zijn functies heeft Apple deze nieuwe tools ontworpen met gebruiksgemak en privacy als kern. Het doel is om krachtige controles te bieden die niet omslachtig zijn voor ouders om te implementeren of te beheren. Deze uitgebreide beschermingsmaatregelen maken deel uit van Apple’s bredere toewijding aan het creëren van verrijkende en veilige digitale ervaringen voor alle gebruikers, vooral de jongste.

Deze nieuwe functies voor ouderlijk toezicht zijn beschikbaar als onderdeel van de nieuwste gratis software-updates, waaronder iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 en andere. De uitrol geeft ouders meer effectieve en moderne tools om de online reis van hun kinderen te begeleiden, zodat ze in een veiligere digitale omgeving kunnen ontdekken, leren en verbinden.