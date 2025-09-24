Bekommen die neuen iPhone 17 Pro wirklich so leicht Kratzer?

Während die neuen iPhone 17 Pro Modelle mit beeindruckenden Angaben zur Haltbarkeit ihrer Glasoberflächen werben, haben erste Berichte und Haltbarkeitstests eine spezifische kosmetische Schwachstelle identifiziert. Seit der Markteinführung des Geräts am 22. September 2025 haben Benutzer und Rezensenten festgestellt, dass die scharfe, eloxierte Aluminiumkante des hinteren Kamerabereichs anfällig für Absplitterungen und Abnutzungserscheinungen ist.



Dieses Problem scheint sich auf die Ecken des Kameragehäuses zu konzentrieren, wo kleinere Stöße dazu führen können, dass die farbige Beschichtung abplatzt und das glänzende Metall darunter freilegt. Die flachen Glasbereiche scheinen sich jedoch deutlich besser zu halten, was einen deutlichen Kontrast zur tatsächlichen Widerstandsfähigkeit des Geräts erzeugt.

Die Ursache der Abnutzungserscheinungen verstehen

Eine detaillierte Analyse von Reparaturexperten bei iFixit liefert eine technische Erklärung für dieses Phänomen. Mithilfe der Mikroskopie beobachteten sie, dass die eloxierte Beschichtung des iPhone 17 Pro anfälliger für einen Prozess ist, der als „Abplatzen“ bezeichnet wird, insbesondere entlang scharfer Kanten.



Dies bedeutet, dass die Beschichtung an diesen Hochdruckpunkten eher abplatzt oder abbricht als an den flacheren, stabileren Oberflächen, die sie umgeben. Dieser technische Befund untermauert direkt die Benutzerberichte und erklärt, warum die Mehrheit der kosmetischen Schäden genau am Kamerarand auftritt und nicht über die Rückseite des Geräts verteilt ist. Der Schaden ist nicht strukturell, beeinträchtigt aber das makellose Aussehen des Telefons.

Ceramic Shield 2 versus eloxiertes Aluminium

Dieses Problem verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Hauptmaterialien, die das Gerät schützen. Apple hat sein neues Ceramic Shield 2 stark beworben, das nun sowohl auf dem vorderen Display als auch auf der hinteren Glasabdeckung der Pro-Modelle verwendet wird.



Das Unternehmen behauptet, dass diese neue Formulierung dreimal kratzfester ist als ihr Vorgänger, eine Aussage, die mit Berichten übereinstimmt, wonach sich die flachen Glasoberflächen außergewöhnlich gut gegen alltägliche Abnutzungen behaupten. Die Kante des Kameragehäuses ist jedoch kein Glas, sondern beschichtetes Aluminium, das nicht die gleichen Materialeigenschaften aufweist. Diese Unterscheidung ist entscheidend, um zu verstehen, warum ein Teil des Telefons makellos bleiben kann, während ein anderer so schnell Verschleißerscheinungen zeigt.

Wie die Farbwahl die Sichtbarkeit beeinflusst

Die Sichtbarkeit dieser Mikro-Chips scheint von der Farbe des iPhones beeinflusst zu werden. Berichte von MacRumors und anderen Quellen deuten darauf hin, dass dunklere Oberflächen, wie z. B. das neue Deep Blue, Abnutzungserscheinungen deutlicher zeigen.



Wenn die dunkle, eloxierte Schicht abplatzt, erzeugt das helle, reflektierende Metall darunter einen starken und leicht erkennbaren Kontrast. Hellere Oberflächen, wie Silber oder Weiß, können ähnliche Abnutzungserscheinungen aufweisen, aber der Farbunterschied zwischen der Beschichtung und dem darunter liegenden Metall ist weniger dramatisch, wodurch der kosmetische Schaden effektiv kaschiert wird. Dies deutet darauf hin, dass die Farbwahl ein wichtiger Faktor für Benutzer sein könnte, denen das langfristige Aussehen am Herzen liegt.

Was dies für neue Besitzer bedeutet

Für alle, die ihr iPhone 17 Pro ohne Hülle verwenden möchten, wird der Kamerarand wahrscheinlich der erste Bereich sein, der Gebrauchsspuren aufweist.



Dies ist zwar rein ein kosmetisches Problem und beeinträchtigt weder die Funktionalität des Telefons noch die Integrität der Kameraobjektive, kann aber die hochwertige Ästhetik des Geräts beeinträchtigen und potenziell seinen Wiederverkaufswert mindern. Die bisherigen Daten deuten nicht auf eine Schwäche des Bildschirms oder des Rückglases hin, so dass Bedenken hinsichtlich einer allgemeinen Kratzanfälligkeit weitgehend unbegründet sind. Die Anfälligkeit ist sehr spezifisch für die beschichteten Metallkanten des Kameramoduls.

Um dieses Problem zu mindern, wird in erster Linie empfohlen, eine Hülle zu verwenden, die einen erhöhten Schutzring um die Kameraobjektive aufweist. Dieses Design verhindert, dass die scharfen Kanten direkten Kontakt mit Oberflächen haben, wenn das Telefon abgestellt wird.



Darüber hinaus sollten Benutzer, die besonders besorgt über das Aussehen von Abnutzungserscheinungen sind, in Erwägung ziehen, sich für eine der helleren Farbvarianten zu entscheiden.



Standardvorkehrungen, wie z. B. das Vermeiden, das Telefon in einer Tasche mit Schlüsseln oder Münzen zu verstauen, und das Reinigen mit einem weichen Mikrofasertuch, bleiben wertvolle Praktiken, um den Gesamtzustand des Geräts zu erhalten. Alle Augen sind nun auf weitere Labortests zur Quantifizierung des Problems und auf Apple für offizielle Pflegehinweise gerichtet.