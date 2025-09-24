Krast de nieuwe iPhone 17 pro echt zo gemakkelijk?

Hoewel de nieuwe iPhone 17 Pro-modellen indrukwekkende duurzaamheidsclaims hebben voor hun glazen oppervlakken, hebben eerste praktijkervaringen en duurzaamheidstests een specifieke cosmetische kwetsbaarheid aan het licht gebracht. Sinds de lancering van het toestel op 22 september 2025 hebben gebruikers en recensenten opgemerkt dat de scherpe, geanodiseerde aluminium rand van het camera-plateau gevoelig is voor afbrokkeling en krassen.



Dit probleem lijkt zich vooral voor te doen op de hoeken van de camerabehuizing, waar kleine stoten ervoor kunnen zorgen dat de gekleurde coating afbladdert en het glanzende metaal eronder zichtbaar wordt. De vlakke glazen delen lijken echter veel beter stand te houden, wat een duidelijk contrast creëert in de praktische bestendigheid van het toestel.

De oorzaak van de krassen begrijpen

Gedetailleerde analyse van reparatie-experts bij iFixit geeft een technische verklaring voor dit fenomeen. Met behulp van microscopie ontdekten ze dat de geanodiseerde coating op de iPhone 17 Pro gevoeliger is voor een proces dat bekend staat als “spalling”, specifiek langs scherpe randen.



Dit betekent dat de coating eerder afbrokkelt of loskomt bij deze drukpunten in vergelijking met de vlakkere, stabielere oppervlakken eromheen. Deze technische bevinding ondersteunt direct de gebruikerservaringen en verklaart waarom de meeste cosmetische schade zich precies op de camerarand concentreert in plaats van verspreid over de achterkant van het toestel. De schade is niet structureel, maar beïnvloedt wel het onberispelijke uiterlijk van de telefoon.

Ceramic Shield 2 versus geanodiseerd aluminium

Dit probleem benadrukt het verschil tussen de twee belangrijkste materialen die het toestel beschermen. Apple heeft veel reclame gemaakt voor zijn nieuwe Ceramic Shield 2, dat nu wordt gebruikt op zowel het voorscherm als het glazen achterpaneel van de Pro-modellen.



Het bedrijf beweert dat deze nieuwe samenstelling drie keer krasbestendiger is dan zijn voorganger, een bewering die overeenkomt met berichten dat de vlakke glazen oppervlakken uitzonderlijk goed bestand zijn tegen dagelijkse slijtage. De rand van de camerabehuizing is echter geen glas maar gecoat aluminium, dat niet dezelfde materiaaleigenschappen heeft. Dit onderscheid is cruciaal om te begrijpen waarom het ene deel van de telefoon onberispelijk kan blijven terwijl het andere zo snel slijtage vertoont.

Hoe kleurkeuze de zichtbaarheid beïnvloedt

De zichtbaarheid van deze micro-beschadigingen lijkt te worden beïnvloed door de kleur van de iPhone. Berichten van MacRumors en andere bronnen geven aan dat donkere afwerkingen, zoals het nieuwe Diepblauw, krassen duidelijker laten zien.



Wanneer de donkere geanodiseerde laag afbrokkelt, creëert het heldere, reflecterende metaal eronder een sterk en gemakkelijk waarneembaar contrast. Lichtere afwerkingen, zoals zilver of wit, kunnen vergelijkbare slijtage vertonen, maar het kleurverschil tussen de coating en het onderliggende metaal is minder dramatisch, waardoor de cosmetische schade effectief wordt gemaskeerd. Dit suggereert dat kleurkeuze een belangrijke factor kan zijn voor gebruikers die bezorgd zijn over het uiterlijk op lange termijn.

Wat dit betekent voor nieuwe eigenaren

Voor iedereen die van plan is om hun iPhone 17 Pro zonder hoesje te gebruiken, zal de camerarand waarschijnlijk het eerste gebied zijn dat tekenen van slijtage vertoont.



Hoewel dit puur een cosmetisch probleem is en geen invloed heeft op de functionaliteit van de telefoon of de integriteit van de cameralenzen, kan het afbreuk doen aan de premium uitstraling van het toestel en mogelijk de doorverkoopwaarde verlagen. De gegevens tot nu toe wijzen niet op enige zwakte in het scherm of het achterglas, dus zorgen over algemene krasgevoeligheid zijn grotendeels ongegrond. De kwetsbaarheid is zeer specifiek voor de gecoate metalen randen van de cameramodule.

Om dit probleem te beperken, is de belangrijkste aanbeveling om een hoesje te gebruiken met een verhoogde beschermingsring rond de cameralenzen. Dit ontwerp voorkomt dat de scherpe randen direct contact maken met oppervlakken wanneer de telefoon wordt neergelegd.



Daarnaast kunnen gebruikers die bijzonder bezorgd zijn over het uiterlijk van krassen overwegen om voor een van de lichtere kleurafwerkingen te kiezen.



Standaard voorzorgsmaatregelen, zoals het vermijden van het plaatsen van de telefoon in een zak met sleutels of munten en het schoonmaken met een zachte microvezeldoek, blijven waardevolle praktijken voor het behoud van de algemene conditie van het toestel. Alle ogen zijn nu gericht op verdere laboratoriumtests om het probleem te kwantificeren en op Apple voor officiële onderhoudsinstructies.