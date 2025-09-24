Le nouvel iPhone 17 Pro se raye-t-il vraiment aussi facilement ?

Bien que les nouveaux modèles d’iPhone 17 Pro se vantent d’une durabilité impressionnante pour leurs surfaces en verre, les premiers rapports pratiques et les tests de durabilité ont identifié une vulnérabilité cosmétique spécifique. Depuis le lancement de l’appareil le 22 septembre 2025, les utilisateurs et les critiques ont remarqué que le bord en aluminium anodisé tranchant du plateau de la caméra arrière est sujet aux ébréchures et aux éraflures.



Ce problème semble se concentrer sur les coins du boîtier de la caméra, où des impacts mineurs peuvent provoquer l’écaillage du revêtement coloré, révélant le métal brillant en dessous. Les zones en verre plat, cependant, semblent beaucoup mieux résister, créant un contraste distinct dans la résistance réelle de l’appareil.

Comprendre l’origine des éraflures

Une analyse détaillée des experts en réparation d’iFixit fournit une explication technique de ce phénomène. À l’aide de la microscopie, ils ont observé que le revêtement anodisé de l’iPhone 17 Pro est plus susceptible de subir un processus connu sous le nom d' »écaillage », spécifiquement le long des bords tranchants.



Cela signifie que le revêtement est plus susceptible de s’écailler ou de se détacher à ces points de haute pression par rapport aux surfaces plus plates et plus stables qui l’entourent. Cette constatation technique corrobore directement les rapports des utilisateurs, expliquant pourquoi la majorité des dommages cosmétiques sont concentrés précisément sur le bord de la caméra plutôt que d’être répartis sur le dos de l’appareil. Les dommages ne sont pas structurels, mais ils affectent l’apparence impeccable du téléphone.

Ceramic Shield 2 versus aluminium anodisé

Ce problème met en évidence la différence entre les deux principaux matériaux protégeant l’appareil. Apple a beaucoup vanté son nouveau Ceramic Shield 2, qui est maintenant utilisé à la fois sur l’écran avant et le panneau de verre arrière des modèles Pro.



L’entreprise affirme que cette nouvelle formulation est trois fois plus résistante aux rayures que son prédécesseur, une déclaration qui correspond aux rapports indiquant que les surfaces en verre plat résistent exceptionnellement bien aux abrasions quotidiennes. Le bord du boîtier de la caméra, cependant, n’est pas en verre mais en aluminium revêtu, qui ne partage pas les mêmes propriétés matérielles. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi une partie du téléphone peut rester impeccable tandis qu’une autre montre une usure si rapide.

Comment le choix de la couleur affecte la visibilité

La visibilité de ces micro-éclats semble être influencée par la couleur de l’iPhone. Les rapports de MacRumors et d’autres sources indiquent que les finitions plus sombres, comme le nouveau Bleu Profond, montrent les éraflures de manière plus prononcée.



Lorsque la couche anodisée sombre est ébréchée, le métal brillant et réfléchissant en dessous crée un contraste saisissant et facilement remarquable. Les finitions plus claires, comme l’argent ou le blanc, peuvent subir une usure similaire, mais la différence de couleur entre le revêtement et le métal sous-jacent est moins dramatique, masquant efficacement les dommages cosmétiques. Cela suggère que le choix de la couleur pourrait être un facteur important pour les utilisateurs soucieux de l’apparence à long terme.

Ce que cela signifie pour les nouveaux propriétaires

Pour quiconque prévoit d’utiliser son iPhone 17 Pro sans étui, le bord de la caméra sera probablement la première zone à montrer des signes d’usure.



Bien qu’il s’agisse d’un problème purement esthétique qui n’affecte pas la fonctionnalité du téléphone ni l’intégrité des objectifs de la caméra, cela peut nuire à l’esthétique haut de gamme de l’appareil et potentiellement réduire sa valeur de revente. Les données jusqu’à présent n’indiquent aucune faiblesse de l’écran ou du verre arrière, donc les inquiétudes concernant une tendance générale aux rayures sont largement infondées. La vulnérabilité est très spécifique aux bords métalliques revêtus du module de caméra.

Pour atténuer ce problème, la principale recommandation est d’utiliser un étui qui comporte un anneau de protection surélevé autour des objectifs de la caméra. Cette conception empêche les bords tranchants d’entrer en contact direct avec les surfaces lorsque le téléphone est posé.



De plus, les utilisateurs particulièrement préoccupés par l’apparence des éraflures pourraient envisager d’opter pour l’une des finitions de couleur plus claire.



Les précautions standard, telles qu’éviter de placer le téléphone dans une poche avec des clés ou des pièces de monnaie et le nettoyer avec un chiffon en microfibre doux, restent des pratiques précieuses pour préserver l’état général de l’appareil. Tous les regards sont maintenant tournés vers de nouveaux tests en laboratoire pour quantifier le problème et vers Apple pour d’éventuelles directives officielles d’entretien.