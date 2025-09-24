¿El nuevo iPhone 17 Pro se raya tan fácilmente?

Si bien los nuevos modelos de iPhone 17 Pro cuentan con impresionantes afirmaciones de durabilidad para sus superficies de vidrio, los primeros informes prácticos y las pruebas de durabilidad han identificado una vulnerabilidad cosmética específica. Desde el lanzamiento del dispositivo el 22 de septiembre de 2025, los usuarios y revisores han notado que el borde afilado de aluminio anodizado de la meseta de la cámara trasera es propenso a astillarse y rayarse.



Este problema parece concentrarse en las esquinas de la carcasa de la cámara, donde los impactos menores pueden hacer que el revestimiento de color se desprenda, revelando el metal brillante debajo. Sin embargo, las áreas de vidrio plano parecen resistir mucho mejor, creando un claro contraste en la resistencia del dispositivo en el mundo real.

Comprender la fuente de los rasguños

Un análisis detallado de los expertos en reparación de iFixit proporciona una explicación técnica de este fenómeno. Usando microscopía, observaron que el revestimiento anodizado del iPhone 17 Pro es más susceptible a un proceso conocido como «desconchado», específicamente a lo largo de los bordes afilados.



Esto significa que es más probable que el revestimiento se astille o se rompa en estos puntos de alta presión en comparación con las superficies más planas y estables que lo rodean. Este hallazgo técnico respalda directamente los informes de los usuarios, explicando por qué la mayoría de los daños cosméticos se agrupan precisamente en el borde de la cámara en lugar de distribuirse por la parte posterior del dispositivo. El daño no es estructural, pero sí afecta la apariencia impecable del teléfono.

Ceramic Shield 2 frente a aluminio anodizado

Este problema destaca la diferencia entre los dos materiales principales que protegen el dispositivo. Apple ha comercializado fuertemente su nuevo Ceramic Shield 2, que ahora se utiliza tanto en la pantalla frontal como en el panel posterior de vidrio de los modelos Pro.



La compañía afirma que esta nueva formulación es tres veces más resistente a los arañazos que su predecesora, una declaración que se alinea con los informes de que las superficies de vidrio plano resisten excepcionalmente bien contra las abrasiones cotidianas. Sin embargo, el borde de la carcasa de la cámara no es de vidrio, sino de aluminio recubierto, que no comparte las mismas propiedades materiales. Esta distinción es crucial para comprender por qué una parte del teléfono puede permanecer impecable mientras que otra muestra desgaste tan rápidamente.

Cómo afecta la elección del color a la visibilidad

La visibilidad de estos micro-chips parece estar influenciada por el color del iPhone. Los informes de MacRumors y otros medios indican que los acabados más oscuros, como el nuevo Deep Blue, muestran los rasguños de manera más prominente.



Cuando la capa anodizada oscura se astilla, el metal brillante y reflectante debajo crea un contraste marcado y fácilmente perceptible. Los acabados más claros, como el plateado o el blanco, pueden experimentar un desgaste similar, pero la diferencia de color entre el revestimiento y el metal subyacente es menos dramática, enmascarando eficazmente el daño cosmético. Esto sugiere que la elección del color podría ser un factor importante para los usuarios preocupados por la apariencia a largo plazo.

Lo que esto significa para los nuevos propietarios

Para cualquiera que planee usar su iPhone 17 Pro sin funda, el borde de la cámara probablemente será la primera área en mostrar signos de desgaste.



Si bien esto es puramente un problema cosmético y no afecta la funcionalidad del teléfono ni la integridad de las lentes de la cámara, puede restar valor a la estética premium del dispositivo y potencialmente reducir su valor de reventa. Los datos hasta ahora no indican ninguna debilidad en la pantalla o el vidrio trasero, por lo que las preocupaciones sobre la propensión general a los arañazos son en gran medida infundadas. La vulnerabilidad es muy específica de los bordes metálicos recubiertos del módulo de la cámara.

Para mitigar este problema, la principal recomendación es usar una funda que cuente con un anillo protector elevado alrededor de las lentes de la cámara. Este diseño evita que los bordes afilados entren en contacto directo con las superficies cuando se coloca el teléfono.



Además, los usuarios que estén particularmente preocupados por la apariencia de los rasguños pueden considerar optar por uno de los acabados de color más claros.



Las precauciones estándar, como evitar colocar el teléfono en un bolsillo con llaves o monedas y limpiarlo con un paño suave de microfibra, siguen siendo prácticas valiosas para preservar el estado general del dispositivo. Todas las miradas están ahora puestas en más pruebas de laboratorio para cuantificar el problema y en Apple para cualquier guía oficial de cuidado.