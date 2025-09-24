Die „Scratchgate“-Probleme des iPhone 17 Pro sind real: Schützen Sie Ihres jetzt

Der Start des iPhone 17 hat bereits Kontroversen ausgelöst. Kunden berichten von Kratzern und Schrammen an brandneuen iPhone 17 Pro und Pro Max Geräten. Einige Mängel zeigen sich an Geräten, die noch in Apple Stores ausgestellt sind. Das Problem hat sich schnell genug verbreitet, um einen Spitznamen zu erhalten: „Scratchgate“.

Weltweit entdeckte Kratzer

Berichte tauchten am Wochenende auf, gerade als die iPhone 17-Reihe in die Läden kam. Käufer haben Kratzer am tiefblauen iPhone 17 Pro und Pro Max sowie Schrammen an der iPhone 17 Air Space Black Edition bemerkt. Bloomberg berichtete, dass diese Spuren nicht nur an von Kunden gekauften Geräten, sondern auch an Ausstellungsstücken in Geschäften in New York, Hongkong, Shanghai und London zu sehen waren.

Erschwerend kommt hinzu, dass Apples eigenes MagSafe-Ladegerät angeblich einen kreisförmigen Abdruck auf der Rückseite der iPhone 17 Pro Modelle hinterlässt. Bloomberg bemerkte, dass selbst diese Spuren an brandneuen Telefonen aus dem Laden sichtbar waren.

Was die Leute online sagen

In China posteten Weibo-Nutzer Bilder von zerkratzten Geräten und brachten den zugehörigen Hashtag in die Top-Trends der Plattform. Wie von zdnet berichtet, teilten Menschen ähnliche Beiträge auf Facebook und X, wodurch Beschwerden außerhalb Chinas verstärkt wurden.

Der YouTube-Tester JerryRigEverything führte Haltbarkeitstests durch und zeigte, dass Kameralinsen überlebten, aber die Ränder um das Kameramodul leicht zerkratzten. Er markierte auch die Rückseite, aber in seinen Tests ließen sich einige dieser Kratzer nach der Reinigung abwischen.

CultofMedia untersuchte Demogeräte in einem Apple Store und fand Kratzer, die sich nicht mit einem Mikrofasertuch entfernen ließen. Ihr Bericht deutet darauf hin, dass das Problem über einfache Oberflächenflecken hinausgeht.

Warum diese Generation anders zu sein scheint

Die Erklärung liegt wahrscheinlich in den Materialien. Apple verwendete Titan für die iPhone 15 und 16 Pro Modelle. Titan ist hart, kann aber heiß werden. Für die 17 Pro Serie wechselte Apple zu einem Aluminiumrahmen. Aluminium bleibt kühler, ist aber weicher und anfälliger für Oberflächenspuren.

Apple hat dieses Jahr auch Ceramic Shield auf die Rückseite der Pro-Modelle aufgetragen. Das Material soll Kratzern widerstehen, aber dunklere Oberflächen zeigen Schrammen deutlicher, was die Spuren für Käufer auffälliger macht.

So schützen Sie Ihr iPhone 17

Apple sah sich schon früher mit Gerätekontroversen konfrontiert, wie Antennagate und Bendgate. „Scratchgate“ mag dieses Ausmaß erreichen oder auch nicht. Vorerst ist Prävention Ihre beste Option. Schützen Sie das Telefon vom ersten Tag an. Befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Verwenden Sie eine Hülle. Eine transparente Hülle kann die Farbe des Telefons zur Geltung bringen und gleichzeitig seine Kanten und Rückseite schützen.

Eine transparente Hülle kann die Farbe des Telefons zur Geltung bringen und gleichzeitig seine Kanten und Rückseite schützen. Bringen Sie eine Displayschutzfolie an. Dies verhindert Kratzer und schützt vor Rissen.

Dies verhindert Kratzer und schützt vor Rissen. Gehen Sie vorsichtig damit um . Wenn Sie die Hülle zum Reinigen entfernen, achten Sie darauf, wo Sie das Telefon ablegen.

. Wenn Sie die Hülle zum Reinigen entfernen, achten Sie darauf, wo Sie das Telefon ablegen. Vermeiden Sie raue Oberflächen. Selbst kurzer Kontakt mit scheuernden Materialien kann Spuren hinterlassen.

Das iPhone 17 bleibt ein leistungsfähiges Gerät. Kratzer können das Aussehen und Ihr Gefühl dafür verändern. Wenn Sie eines kaufen möchten, schützen Sie es von Anfang an.