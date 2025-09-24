Les problèmes de « scratchgate » de l’iPhone 17 Pro sont réels : protégez le vôtre dès maintenant

Le lancement de l’iPhone 17 a déjà suscité la controverse. Des clients signalent des rayures et des éraflures sur les iPhone 17 Pro et Pro Max neufs. Certains défauts apparaissent sur des appareils encore en exposition dans les Apple Stores. Le problème s’est propagé assez rapidement pour mériter un surnom : Scratchgate.

Des rayures repérées dans le monde entier

Les signalements ont commencé à apparaître pendant le week-end, au moment où la gamme iPhone 17 arrivait en magasin. Les acheteurs ont remarqué des rayures sur l’iPhone 17 Pro et Pro Max bleu profond, ainsi que des éraflures sur l’édition iPhone 17 Air Space Black. Bloomberg a rapporté que ces marques ont été observées non seulement sur les appareils achetés par les clients, mais aussi sur les unités d’exposition dans les magasins de New York, Hong Kong, Shanghai et Londres.

Pour ajouter aux inquiétudes, le chargeur MagSafe d’Apple laisserait une empreinte circulaire au dos des modèles iPhone 17 Pro. Bloomberg a noté que même ces marques étaient visibles sur des téléphones tout juste sortis du magasin.

Ce qui se dit en ligne

En Chine, les utilisateurs de Weibo ont publié des images d’appareils rayés et ont propulsé le hashtag associé dans les tendances de la plateforme. Comme rapporté par zdnet, des publications similaires ont été partagées sur Facebook et X, amplifiant les plaintes hors de Chine.

Le testeur YouTube JerryRigEverything a effectué des tests de durabilité et a montré que les objectifs de l’appareil photo ont résisté mais que les bords autour du plateau de la caméra se rayaient facilement. Il a également marqué le panneau arrière mais dans ses tests, certaines de ces rayures disparaissaient après nettoyage.

CultofMedia a inspecté des unités de démonstration dans un Apple Store et a trouvé des rayures qui ne partaient pas avec un chiffon en microfibre. Leur rapport suggère que le problème va au-delà des simples traces superficielles.

Pourquoi cette génération semble différente

L’explication réside probablement dans les matériaux. Apple a utilisé du titane pour les modèles iPhone 15 et 16 Pro. Le titane est dur, mais peut chauffer. Pour la série 17 Pro, Apple est passé à un cadre en aluminium. L’aluminium chauffe moins mais est plus souple et plus sensible aux marques superficielles.

Apple a également appliqué le Ceramic Shield au dos des modèles Pro cette année. Ce matériau est censé résister aux rayures, mais les finitions plus sombres montrent plus clairement les éraflures, ce qui rend les marques plus visibles pour les acheteurs.

Comment protéger votre iPhone 17

Apple a déjà fait face à des controverses concernant ses appareils, comme l’Antennagate et le Bendgate. Le Scratchgate pourrait ou non atteindre cette ampleur. Pour l’instant, votre meilleure option est la prévention. Protégez le téléphone dès le premier jour. Suivez ces étapes simples.

Utilisez une coque. Une coque transparente peut mettre en valeur la couleur du téléphone tout en protégeant ses bords et son dos.

Une coque transparente peut mettre en valeur la couleur du téléphone tout en protégeant ses bords et son dos. Ajoutez un protecteur d’écran. Cela empêche les rayures et aide à protéger contre les fissures.

Cela empêche les rayures et aide à protéger contre les fissures. Manipulez avec précaution . Si vous retirez la coque pour la nettoyer, faites attention où vous posez le téléphone.

. Si vous retirez la coque pour la nettoyer, faites attention où vous posez le téléphone. Évitez les surfaces rugueuses. Même un bref contact avec des matériaux abrasifs peut laisser des marques.

L’iPhone 17 reste un appareil performant. Les rayures peuvent changer son apparence et votre ressenti à son égard. Si vous prévoyez d’en acheter un, protégez-le dès le début.