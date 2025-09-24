iPhone 17 pro ‘scratchgate’ problemen zijn echt: bescherm de jouwe nu

De iPhone 17 lancering heeft al voor controverse gezorgd. Klanten melden krassen en schrammen op gloednieuwe iPhone 17 Pro en Pro Max toestellen. Sommige gebreken verschijnen op apparaten die nog steeds in de etalage staan in Apple stores. Het probleem heeft zich snel genoeg verspreid om een bijnaam te verdienen: Scratchgate.

Krassen wereldwijd gespot

Meldingen begonnen op te duiken in het weekend, net toen de iPhone 17 serie in de winkels kwam. Shoppers hebben krassen opgemerkt op de donkerblauwe iPhone 17 Pro en Pro Max, samen met schrammen op de iPhone 17 Air Space Black editie. Bloomberg meldde dat deze markeringen niet alleen werden gezien op door klanten gekochte apparaten, maar ook op display-eenheden in winkels in New York, Hong Kong, Shanghai en Londen.

Wat de zorgen vergroot, is dat Apple’s eigen MagSafe oplader naar verluidt een cirkelvormige afdruk achterlaat op de achterkant van iPhone 17 Pro modellen. Bloomberg merkte op dat zelfs deze markeringen zichtbaar waren op telefoons die vers uit de winkel kwamen.

Wat mensen online zeggen

In China plaatsten Weibo gebruikers afbeeldingen van gekraste apparaten en duwden de gerelateerde hashtag naar de top trends van het platform. Zoals gerapporteerd door zdnet, deelden mensen vergelijkbare posts op Facebook en X, waardoor klachten buiten China werden versterkt.

YouTube tester JerryRigEverything voerde duurzaamheidstests uit en toonde dat cameralenzen het overleefden maar de randen rond het cameraplateau gemakkelijk krastten. Hij markeerde ook het achterpaneel, maar in zijn tests verdwenen sommige van die krassen na het schoonmaken.

CultofMedia inspecteerde demo-eenheden in een Apple store en vond krassen die er niet afgingen met een microvezeldoek. Hun rapport suggereert dat het probleem verder gaat dan simpele oppervlaktevlekken.

Waarom deze generatie anders lijkt

De verklaring komt waarschijnlijk neer op materialen. Apple gebruikte titanium voor de iPhone 15 en 16 Pro modellen. Titanium is hard, maar kan heet worden. Voor de 17 Pro serie stapte Apple over op een aluminium frame. Aluminium wordt minder heet maar is zachter en gevoeliger voor oppervlaktemarkering.

Apple paste dit jaar ook Ceramic Shield toe op de achterkant van Pro modellen. Het materiaal is bedoeld om krassen te weerstaan, maar donkere afwerkingen tonen schrammen duidelijker, waardoor markeringen opvallender zijn voor kopers.

Hoe je je iPhone 17 beschermt

Apple heeft eerder apparaatcontroversies gehad, zoals Antennagate en Bendgate. Scratchgate bereikt misschien wel of niet die schaal. Voor nu is je beste optie preventie. Bescherm de telefoon vanaf dag één. Volg deze eenvoudige stappen.

Gebruik een hoesje. Een transparant hoesje kan de kleur van de telefoon laten zien terwijl het de randen en achterkant beschermt.

Een transparant hoesje kan de kleur van de telefoon laten zien terwijl het de randen en achterkant beschermt. Voeg een screenprotector toe. Dit voorkomt krassen en helpt beschermen tegen barsten.

Dit voorkomt krassen en helpt beschermen tegen barsten. Ga er voorzichtig mee om . Als je het hoesje eraf haalt om het schoon te maken, let dan op waar je de telefoon neerlegt.

. Als je het hoesje eraf haalt om het schoon te maken, let dan op waar je de telefoon neerlegt. Vermijd ruwe oppervlakken. Zelfs kort contact met schurende materialen kan markeringen achterlaten.

De iPhone 17 blijft een capabel apparaat. Krassen kunnen veranderen hoe het eruitziet en hoe je je erover voelt. Als je van plan bent er een te kopen, bescherm hem vanaf het begin.