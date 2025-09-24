Los problemas del ‘scratchgate’ del iPhone 17 Pro son reales: protege el tuyo ahora

El lanzamiento del iPhone 17 ya ha suscitado polémica. Los clientes informan de arañazos y marcas en las nuevas unidades del iPhone 17 Pro y Pro Max. Algunos defectos aparecen en dispositivos que todavía están expuestos en las tiendas Apple. El problema se ha extendido con la suficiente rapidez como para ganarse un apodo: Scratchgate.

Arañazos detectados en todo el mundo

Los informes comenzaron a surgir durante el fin de semana, justo cuando la línea del iPhone 17 llegó a las tiendas. Los compradores han notado arañazos en el iPhone 17 Pro y Pro Max de color azul oscuro, junto con marcas en la edición iPhone 17 Air Space Black. Bloomberg informó de que estas marcas se veían no solo en los dispositivos comprados por los clientes, sino también en las unidades de exposición en tiendas de Nueva York, Hong Kong, Shanghái y Londres.

Para aumentar la preocupación, se dice que el propio cargador MagSafe de Apple deja una marca circular en la parte posterior de los modelos de iPhone 17 Pro. Bloomberg señaló que incluso estas marcas eran visibles en los teléfonos recién salidos de la tienda.

Lo que dice la gente en internet

En China, los usuarios de Weibo publicaron imágenes de dispositivos rayados e impulsaron el hashtag relacionado a las principales tendencias de la plataforma. Según informó zdnet, la gente compartió publicaciones similares en Facebook e X, amplificando las quejas fuera de China.

El probador de YouTube JerryRigEverything realizó comprobaciones de durabilidad y demostró que las lentes de la cámara sobrevivieron, pero los bordes alrededor de la plataforma de la cámara se rayaban fácilmente. También marcó el panel posterior, pero en sus pruebas algunos de esos arañazos desaparecieron después de la limpieza.

CultofMedia inspeccionó unidades de demostración en una tienda Apple y encontró arañazos que no desaparecieron con un paño de microfibra. Su informe sugiere que el problema va más allá de simples manchas superficiales.

Por qué esta generación parece diferente

La explicación probablemente se reduce a los materiales. Apple utilizó titanio para los modelos iPhone 15 y 16 Pro. El titanio es duro, pero puede calentarse. Para la serie 17 Pro, Apple cambió a un marco de aluminio. El aluminio se calienta menos, pero es más blando y más propenso a las marcas superficiales.

Apple también aplicó Ceramic Shield a la parte posterior de los modelos Pro este año. El material está diseñado para resistir los arañazos, pero los acabados más oscuros muestran las marcas con mayor claridad, lo que hace que las marcas sean más notables para los compradores.

Cómo proteger tu iPhone 17

Apple se ha enfrentado a controversias de dispositivos antes, como Antennagate y Bendgate. Scratchgate puede o no alcanzar esa escala. Por ahora, tu mejor opción es la prevención. Protege el teléfono desde el primer día. Sigue estos sencillos pasos.

Usa una funda. Una funda transparente puede mostrar el color del teléfono a la vez que protege sus bordes y su parte posterior.

Una funda transparente puede mostrar el color del teléfono a la vez que protege sus bordes y su parte posterior. Añade un protector de pantalla. Esto evita los arañazos y ayuda a proteger contra las grietas.

Esto evita los arañazos y ayuda a proteger contra las grietas. Manéjalo con cuidado . Si quitas la funda para limpiarla, ten cuidado con dónde colocas el teléfono.

. Si quitas la funda para limpiarla, ten cuidado con dónde colocas el teléfono. Evita las superficies ásperas. Incluso el contacto breve con materiales abrasivos puede dejar marcas.

El iPhone 17 sigue siendo un dispositivo capaz. Los arañazos pueden cambiar su aspecto y cómo te sientes al respecto. Si planeas comprar uno, protégelo desde el principio.