Die Veröffentlichung des iPhone Fold rückt näher, während Samsung die Massenproduktion von Displays vorbereitet.

Das erste faltbare iPhone scheint nun eher eine Frage des „Wann“ als des „Ob“ zu sein. Samsung Display hat Pläne bestätigt, nächstes Jahr mit der Massenproduktion von faltbaren OLED-Panels für einen großen nordamerikanischen Kunden zu beginnen, was stark darauf hindeutet, dass Apples lange erwartetes iPhone Fold 2026 auf den Markt kommen wird.

Samsungs Zeitplan deutet auf 2026 hin

ChosunBiz berichtet, dass der Präsident von Samsung Display, Lee Cheong, sagte, dass die neue 8,6-Generation OLED-Produktionslinie des Unternehmens bis Ende Q2 oder Anfang Q3 nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Daneben bereitet Samsung faltbare Telefonpanels für einen Kunden vor, der in der zweiten Jahreshälfte Flaggschiff-Geräte auf den Markt bringt, fast sicher Apple.

Apple hat bereits mit dem iPhone Air, einem dünneren Flaggschiff, die Grundlagen gelegt, das den Weg für die ultraflachen Displays ebnete, die in einem Faltgerät benötigt werden. Berichte deuten darauf hin, dass Apple die Prototypentests diesen Sommer abgeschlossen hat und iOS 27 Funktionen enthalten wird, die auf einen faltbaren Formfaktor zugeschnitten sind.

Was Samsungs Schritt aussagt

Die Massenproduktion signalisiert, dass das Design feststeht und die Zulieferer sich auf die Skalierung vorbereiten. Samsungs 8,6-Generation OLED-Linie verwendet größere Glassubstrate für eine bessere Effizienz und wird sowohl faltbare Panels als auch zukünftige iPad- und Mac-Displays verarbeiten. Ihre Bereitschaft im nächsten Jahr passt perfekt zu Apples üblichem Startfenster im September.

Branchenanalysten erwarten, dass Apples erstes Faltgerät ein Buch-Design annehmen wird, mit einem Schwerpunkt auf Scharnierhaltbarkeit, Faltenreduzierung und Gewichtsbalance – Bereiche, in denen Apple wahrscheinlich keine Kompromisse eingehen wird. Die anfänglichen Stückzahlen werden voraussichtlich begrenzt sein, aber das Gerät wird Apples bedeutendstes iPhone-Redesign seit über einem Jahrzehnt darstellen.

Samsungs Produktionsplan stimmt nun genau mit Apples Produktzyklus überein. Wenn der Zeitplan der Lieferkette eingehalten wird, sollten Sie erwarten, dass das iPhone Fold in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 debütiert.