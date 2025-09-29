La sortie de l’iPhone pliable approche à mesure que Samsung prépare la production de masse d’écrans

Le premier iPhone pliable ressemble désormais plus à une question de « quand » qu’une question de « si ». Samsung Display a confirmé son intention de commencer la production de masse de panneaux OLED pliables pour un client nord-américain majeur l’année prochaine, ce qui laisse fortement entendre que l’iPhone Fold d’Apple, dont la rumeur court depuis longtemps, arrivera en 2026.

Le calendrier de Samsung pointe vers 2026

ChosunBiz rapporte que le président de Samsung Display, Lee Cheong, a déclaré que la nouvelle ligne de production OLED de 8,6e génération de la société sera mise en service d’ici la fin du deuxième trimestre ou le début du troisième trimestre de l’année prochaine. Parallèlement, Samsung prépare des panneaux de téléphone pliables pour un client qui lance des appareils phares au second semestre de l’année, presque certainement Apple.

Apple a déjà préparé le terrain avec l’iPhone Air, un produit phare plus fin qui a ouvert la voie aux écrans ultra-minces nécessaires dans un pliable. Des rapports suggèrent qu’Apple a finalisé les tests de prototype cet été, et iOS 27 inclura des fonctionnalités adaptées à un facteur de forme pliable.

Ce que révèle la décision de Samsung

La production de masse signale que la conception est verrouillée et que les fournisseurs se préparent à la mise à l’échelle. La ligne OLED de 8,6e génération de Samsung utilise des substrats de verre plus grands pour une meilleure efficacité et gérera à la fois les panneaux pliables et les futurs écrans d’iPad et de Mac. Sa disponibilité l’année prochaine s’aligne parfaitement sur la fenêtre de lancement habituelle d’Apple en septembre.

Les analystes du secteur s’attendent à ce que le premier pliable d’Apple adopte une conception de type livre mettant l’accent sur la durabilité de la charnière, la réduction des plis et l’équilibre du poids, des domaines dans lesquels Apple est peu susceptible de faire des compromis. Les volumes initiaux devraient être limités, mais l’appareil marquera la refonte la plus importante de l’iPhone par Apple depuis plus d’une décennie.

Le calendrier de production de Samsung s’aligne désormais parfaitement sur le cycle de produits d’Apple. Si le calendrier de la chaîne d’approvisionnement tient, vous devriez vous attendre à ce que l’iPhone Fold fasse ses débuts au second semestre de 2026.