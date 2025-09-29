iPhone Fold komt dichterbij nu Samsung start met massaproductie displays

De eerste vouwbare iPhone lijkt nu meer een kwestie van “wanneer” dan van “of.” Samsung Display heeft plannen bevestigd om volgend jaar te beginnen met de massaproductie van vouwbare OLED-panelen voor een grote Noord-Amerikaanse klant, wat sterk suggereert dat Apples langverwachte iPhone Fold in 2026 zal verschijnen.

Samsungs tijdlijn wijst naar 2026

ChosunBiz meldt dat Samsung Display-president Lee Cheong heeft gezegd dat de nieuwe 8,6-generatie OLED-productielijn eind tweede kwartaal of begin derde kwartaal volgend jaar operationeel wordt. Daarnaast bereidt Samsung vouwbare telefoonpanelen voor een klant die vlaggenschiptoestellen lanceert in de tweede helft van het jaar, vrijwel zeker Apple.

Apple heeft al de basis gelegd met de iPhone Air, een dunner vlaggenschip dat de weg vrijmaakte voor de ultradunne displays die nodig zijn in een vouwbaar toestel. Volgens berichten heeft Apple deze zomer het prototype-testen afgerond, en iOS 27 zal functies bevatten die zijn afgestemd op een vouwbaar formaat.

Wat Samsungs zet betekent

Massaproductie geeft aan dat het ontwerp vastligt en leveranciers zich voorbereiden op schaalvergroting. Samsungs 8,6-gen OLED-lijn gebruikt grotere glassubstraten voor betere efficiëntie en zal zowel vouwbare panelen als toekomstige iPad- en Mac-displays produceren. De gereedheid volgend jaar sluit perfect aan bij Apples gebruikelijke lanceringsperiode in september.

Industrie-analisten verwachten dat Apples eerste vouwbare toestel een boekvormig ontwerp krijgt met nadruk op scharnierduurzaamheid, vouwnaatvermindeing en gewichtsbalans – gebieden waarop Apple waarschijnlijk geen compromissen zal sluiten. De eerste productievolumes zullen naar verwachting beperkt zijn, maar het toestel zal Apples belangrijkste iPhone-herontwerp in meer dan een decennium markeren.

Samsungs productieschema sluit nu netjes aan bij Apples productcyclus. Als de timing van de toeleveringsketen klopt, kun je de iPhone Fold verwachten in de tweede helft van 2026.