El lanzamiento del iPhone plegable se acerca a medida que Samsung prepara la producción masiva de pantallas

El primer iPhone plegable ahora se parece más a un “cuándo” que a un “si”. Samsung Display ha confirmado sus planes de comenzar a producir en masa paneles OLED plegables para un importante cliente norteamericano el próximo año, lo que sugiere fuertemente que el rumoreado iPhone Fold de Apple llegará en 2026.

El calendario de Samsung apunta a 2026

ChosunBiz informa de que el presidente de Samsung Display, Lee Cheong, dijo que la nueva línea de producción OLED de 8.6 generación de la compañía entrará en funcionamiento a finales del segundo trimestre o principios del tercer trimestre del próximo año. Junto con eso, Samsung está preparando paneles de teléfonos plegables para un cliente que lanza dispositivos insignia en la segunda mitad del año, casi con toda seguridad Apple.

Apple ya ha sentado las bases con el iPhone Air, un buque insignia más delgado que allanó el camino para las pantallas ultradelgadas necesarias en un plegable. Los informes sugieren que Apple finalizó las pruebas del prototipo este verano, e iOS 27 incluirá funciones diseñadas para un factor de forma plegable.

Lo que indica el movimiento de Samsung

La producción en masa indica que el diseño está bloqueado y los proveedores se están preparando para la escala. La línea OLED de 8.6 generación de Samsung utiliza sustratos de vidrio más grandes para una mejor eficiencia y manejará tanto paneles plegables como futuras pantallas de iPad y Mac. Su preparación el próximo año se alinea perfectamente con la ventana de lanzamiento habitual de Apple en septiembre.

Los analistas de la industria esperan que el primer plegable de Apple adopte un diseño tipo libro con énfasis en la durabilidad de la bisagra, la reducción de pliegues y las áreas de equilibrio de peso, áreas en las que es poco probable que Apple se comprometa. Se espera que los volúmenes iniciales sean limitados, pero el dispositivo marcará el rediseño de iPhone más significativo de Apple en más de una década.

El programa de producción de Samsung ahora se alinea perfectamente con el ciclo de productos de Apple. Si se mantiene el calendario de la cadena de suministro, debería esperar que el iPhone Fold debute en la segunda mitad de 2026.