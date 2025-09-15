iOS 18.7 für iPhone als Alternative zu iOS 26 veröffentlicht

Apple hat iOS 18.7 für das iPhone zusammen mit dem aufsehenerregenden iOS 26 veröffentlicht. Das Update richtet sich an Benutzer, die vorerst bei iOS 18 bleiben möchten, und liefert wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates ohne die große Schnittstellenänderung und neuen Funktionen, die in iOS 26 zu finden sind. Apples kurze Hinweise besagen, dass die Veröffentlichung „für alle Benutzer empfohlen“ wird.

Im Software-Update erscheint iOS 18.7 als primäre Empfehlung, während iOS 26 weiter unten auf der Seite platziert ist. Diese Positionierung unterstreicht Apples zweigleisige Einführung: einen Weg für Early Adopters, die bereit für das Liquid Glass Redesign sind, und einen für diejenigen, die Stabilität und Sicherheit auf vertrautem Terrain priorisieren.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, auf iOS 26 umzusteigen, schützt die Installation von iOS 18.7 Ihr Gerät und hält die Leistung stabil, während Sie die erste Welle einer großen OS-Einführung abwarten.