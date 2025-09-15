Se ha lanzado iOS 18.7 para iPhone como alternativa a iOS 26

Apple ha lanzado iOS 18.7 para iPhone junto con el llamativo iOS 26. La actualización está dirigida a los usuarios que desean permanecer en iOS 18 por ahora, ofreciendo importantes correcciones de errores y actualizaciones de seguridad sin el gran cambio de interfaz y las nuevas funciones que se encuentran en iOS 26. Las breves notas de Apple dicen que el lanzamiento está «recomendado para todos los usuarios».

En Actualización de software, iOS 18.7 aparece como la recomendación principal, mientras que iOS 26 se encuentra más abajo en la página. Ese posicionamiento subraya el lanzamiento de Apple en dos vías: una vía para los primeros usuarios que están listos para el rediseño de Liquid Glass, y otra para aquellos que priorizan la estabilidad y la seguridad en un terreno familiar.

Si no estás listo para saltar a iOS 26, instalar iOS 18.7 mantiene tu dispositivo protegido y el rendimiento estable mientras esperas la primera ola de un lanzamiento importante del sistema operativo.