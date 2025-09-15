iOS 18.7 pour iPhone publié comme alternative à iOS 26

Apple a publié iOS 18.7 pour iPhone en parallèle d’iOS 26 qui fait les gros titres. Cette mise à jour s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent rester sur iOS 18 pour le moment, en apportant d’importantes corrections de bogues et mises à jour de sécurité sans le grand changement d’interface et les nouvelles fonctionnalités présentes dans iOS 26. Les notes brèves d’Apple indiquent que cette version est « recommandée pour tous les utilisateurs ».

Dans Mise à jour logicielle, iOS 18.7 apparaît comme la recommandation principale, tandis qu’iOS 26 se trouve plus bas sur la page. Ce positionnement souligne le déploiement à double voie d’Apple : un chemin pour les adopteurs précoces prêts pour la refonte Liquid Glass, et un autre pour ceux qui privilégient la stabilité et la sécurité sur un terrain familier.

Si vous n’êtes pas prêt à passer à iOS 26, installer iOS 18.7 maintient votre appareil protégé et les performances stables pendant que vous attendez la première vague d’un lancement majeur d’OS.