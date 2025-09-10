iOS 26 & iPadOS 26 Release Candidates: wie man sie herunterlädt

Apple hat die Release Candidates für iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht, die letzte Station, bevor die Software offiziell auf den Geräten aller Nutzer landet. Wenn nichts Unerwartetes auftaucht, werden diese Builds dieselben sein, die in den kommenden Tagen an die Öffentlichkeit verteilt werden.

Wenn Sie ein registrierter Entwickler oder Teil des öffentlichen Beta-Programms sind, können Sie den RC jetzt herunterladen, indem Sie:

Öffnen Sie die App Einstellungen auf Ihrem iPhone oder iPad und gehen Sie zu Allgemein. Tippen Sie auf Softwareupdate. Wenn ein iOS 26- oder iPadOS 26-Update verfügbar ist, laden Sie es herunter.

NOTE The iOS 26 and iPadOS 26 release candidates are available to registered developers and members of the public beta program, not general users.

Der Download ist Over-the-Air verfügbar, genau wie ein normales Update. Beachten Sie, dass Apple die Build-Nummer manchmal in letzter Minute anpasst, aber die Funktionen und Fehlerbehebungen sind zu diesem Zeitpunkt normalerweise bereits festgelegt.

Für alle anderen wird die Wartezeit nicht lang sein. Es wird erwartet, dass Apple iOS 26 und iPadOS 26 am Montag, den 15. September 2025, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, passend zum Start des iPhone 17. Sobald dies geschieht, kann jeder mit einem kompatiblen Gerät das Update durchführen, ohne dem Beta-Programm beitreten zu müssen.

Wichtig ist: Ein Release Candidate ist keine weitere zufällige Beta-Version. Es ist im Wesentlichen der finale Entwurf. Entwickler und Beta-Tester erhalten ihn zuerst, aber das Ziel ist es, zu bestätigen, dass alles in großem Maßstab reibungslos funktioniert. Sobald diese Hürde genommen ist, schaltet Apple es für alle anderen frei.

iOS 26 und iPadOS 26 bringen mehrere Updates mit sich, die Apple erstmals auf der WWDC vorgestellt hat. Sie werden flexiblere Home-Bildschirm-Widgets, intelligentere Benachrichtigungen, eine engere Integration mit Apple Intelligence Funktionen und eine neue Ebene der Anpassung sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad sehen.

Die Release Notes erwähnen auch Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen, die übliche Politur, die mit einem großen OS-Update einhergeht.