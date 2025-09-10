Versiones candidatas de iOS 26 e iPadOS 26: cómo descargar

Apple ha publicado las versiones candidatas de iOS 26 e iPadOS 26, la última parada antes de que el software llegue oficialmente a los dispositivos de todos. Si no surge nada inesperado, estas compilaciones serán las mismas que se implementen para el público en los próximos días.

Si eres un desarrollador registrado o formas parte del programa beta público, puedes obtener la RC ahora mismo:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone o iPad, y ve a General. Pulsa en actualización de software. Si hay una actualización de iOS 26 o iPadOS 26 disponible, descárgala.

NOTE The iOS 26 and iPadOS 26 release candidates are available to registered developers and members of the public beta program, not general users.

La descarga está disponible de forma inalámbrica, como una actualización normal. Ten en cuenta que Apple a veces modifica el número de compilación en el último minuto, pero las características y correcciones generalmente se bloquean en esta etapa.

Para todos los demás, la espera no será larga. Se espera que Apple ponga iOS 26 e iPadOS 26 a disposición del público el lunes 15 de septiembre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 17. Una vez que eso suceda, cualquier persona con un dispositivo compatible puede actualizar sin unirse al programa beta.

Aquí está la cuestión: una versión candidata no es otra beta aleatoria. Es esencialmente el borrador final. Los desarrolladores y los probadores beta lo obtienen primero, pero el objetivo es confirmar que todo funciona sin problemas a escala. Una vez que supera ese obstáculo, Apple activa el interruptor para todos los demás.

iOS 26 e iPadOS 26 traen varias actualizaciones que Apple anticipó por primera vez en la WWDC. Verás widgets de pantalla de inicio más flexibles, notificaciones más inteligentes, una integración más estrecha con las funciones de Apple Intelligence y una nueva capa de personalización tanto en iPhone como en iPad.

Las notas de la versión también mencionan mejoras de rendimiento y correcciones de errores, el pulido habitual que viene con una actualización importante del sistema operativo.