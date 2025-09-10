Candidats à la version finale d’iOS 26 et iPadOS 26 : comment les télécharger

Apple a publié les candidats à la version finale d’iOS 26 et iPadOS 26, la dernière étape avant que le logiciel n’arrive officiellement sur les appareils de tous les utilisateurs. Si rien d’inattendu ne survient, ces versions seront identiques à celles qui seront déployées au public dans les prochains jours.

Si vous êtes un développeur enregistré ou que vous participez au programme bêta public, vous pouvez télécharger la RC dès maintenant en :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad, puis accédez à Général. Appuyez sur mise à jour logicielle. Si une mise à jour iOS 26 ou iPadOS 26 est disponible, téléchargez-la.

NOTE The iOS 26 and iPadOS 26 release candidates are available to registered developers and members of the public beta program, not general users.

Le téléchargement est disponible par voie hertzienne, comme une mise à jour normale. Gardez à l’esprit qu’Apple modifie parfois le numéro de version à la dernière minute, mais les fonctionnalités et les corrections sont généralement verrouillées à ce stade.

Pour tous les autres, l’attente ne sera pas longue. Apple devrait rendre iOS 26 et iPadOS 26 disponibles au public le lundi 15 septembre 2025, en coïncidence avec le lancement de l’iPhone 17. Une fois que cela se produira, toute personne possédant un appareil compatible pourra effectuer la mise à jour sans rejoindre le programme bêta.

Voici le point important : un candidat à la version finale n’est pas une autre bêta aléatoire. Il s’agit essentiellement de la version finale. Les développeurs et les testeurs bêta l’obtiennent en premier, mais l’objectif est de confirmer que tout fonctionne correctement à grande échelle. Une fois qu’il franchit cet obstacle, Apple active le commutateur pour tous les autres.

iOS 26 et iPadOS 26 apportent plusieurs mises à jour qu’Apple a d’abord présentées lors de la WWDC. Vous verrez des widgets d’écran d’accueil plus flexibles, des notifications plus intelligentes, une intégration plus étroite avec les fonctionnalités Apple Intelligence, et une nouvelle couche de personnalisation sur iPhone et iPad.

Les notes de version mentionnent également des améliorations de performances et des corrections de bogues, le peaufinage habituel qui accompagne une mise à jour majeure du système d’exploitation.