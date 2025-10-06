iPadOS 26.1 Beta 2 belebt die Slide-Over-Multitasking-Funktion wieder

Apple hat Slide Over mit iPadOS 26.1 Beta 2 auf das iPad zurückgebracht, gerade rechtzeitig, um frustrierte Benutzer zu beschwichtigen, die die Entfernung der Funktion als Rückschritt empfanden. Sie erhalten ein schwebendes, skalierbares Fenster, das über Ihrer primären App liegt, sodass Sie Nachrichten, Notizen oder E-Mails einsehen können, ohne Ihre aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen. Es fügt sich in Apples neues Fenstermodell ein, anstatt es zu ersetzen.

So funktioniert es jetzt

Öffnen Sie ein beliebiges App-Fenster, tippen Sie auf das grüne Ampelsymbol und wählen Sie „Slide Over aktivieren“. Das System verkleinert dieses Fenster auf den bekannten kompakten Streifen, hält Ihre Haupt-App im Hintergrund aktiv und ermöglicht es Ihnen, das Fenster zum Rand zu schieben, um es auszublenden oder wieder hervorzurufen, wenn Sie es benötigen. Sie können das Panel freier als zuvor in der Größe verändern, was hilfreich ist, wenn Sie ein höheres Lesefenster oder eine schmalere Utility-Ansicht bevorzugen.

Apple hat die Option „Slide Over aktivieren“ direkt in die Fenstersteuerung integriert, wodurch sich die Funktion nativ in die mit iPadOS 26 eingeführte Split View einfügt.

Was Sie tun können

Eine einzelne Slide-Over-App sichtbar lassen, während Sie in der Hintergrund-App arbeiten.

Dieses Fenster mit einer Wischbewegung am Rand ausblenden oder einblenden.

Die Größe des Slide-Over-Fensters an Ihre Aufgabe anpassen.

Was Sie noch nicht tun können

Mehrere Slide-Over-Apps stapeln und zwischen ihnen wechseln, wie in früheren iPadOS-Versionen.

Mehr als eine Slide-Over-Instanz gleichzeitig verwalten.

Wir haben zuvor dokumentiert, wie iPadOS 26 sowohl Split View als auch Slide Over entfernt hat, als Apple auf der WWDC sein neues Fenstersystem einführte. Diese Änderung löste Beschwerden von Benutzern aus, die sich auf Slide Over für schnelle Referenz und Triage verließen. Die heutige Beta bringt einen Teil dieses Verhaltens zurück, ohne die breitere Verlagerung zum Fenster-Multitasking aufzugeben.

Reddit-Threads im Sommer haben die Frustration eingefangen. Benutzer sagten, sie hätten eine schnelle Möglichkeit verloren, in eine App zu schauen, ohne Fenster neu anzuordnen. Frühe Posts begrüßen heute die Rückkehr in 26.1 Beta 2 und stellen fest, dass Apple Sie derzeit auf ein Slide Over gleichzeitig beschränkt. Wenn Sie diese leichte, flexible Ebene vermisst haben, werden Sie sich wieder wie zu Hause fühlen, auch wenn Power-User immer noch Stapel wollen.

Sie benötigen oft einen schnellen Blick anstelle eines vollständigen Kontextwechsels. Slide Over füllt diese Lücke im neuen System, sodass Sie nicht mit Kacheln jonglieren müssen, nur um eine DM zu überprüfen oder eine Adresse zu kopieren. Es ist eine kleine Änderung, die eine Gewohnheit wiederherstellt, die viele von Ihnen über Jahre der iPad-Nutzung aufgebaut haben.

Schnellstart

Aktualisieren Sie auf iPadOS 26.1 Beta 2 auf einem Entwicklerprofil.

Öffnen Sie Ihre Haupt-App.

Tippen Sie auf das grüne Ampelsymbol.

Wählen Sie „Slide Over aktivieren“.

Passen Sie die Größe an und schieben Sie sie zum Rand, wenn Sie fertig sind.

Funktionen von Slide Over in 26.1 Beta 2

Zusammenfassend sind hier die wichtigsten Funktionen, die Apple in diesem Build wiederhergestellt hat:

Slide Over aktivieren über die grüne Fenstersteuerung

über die grüne Fenstersteuerung Einzelne aktive Slide-Over- App , während Sie darunter weiterarbeiten

, während Sie darunter weiterarbeiten Ausblenden und Einblenden des Fensters per Wischbewegung am Rand

des Fensters per Wischbewegung am Rand Skalierbares Overlay – Sie wählen Höhe/Breite

– Sie wählen Höhe/Breite Nahtlose Koexistenz mit dem neuen Fenstersystem

mit dem neuen Fenstersystem Noch kein Stapeln – nur eine Slide-Over-App gleichzeitig

Sie erhalten heute ein flüssigeres Multitasking. Wenn Apple in späteren Betas wieder gestapeltes Slide Over einführt, gewinnen Sie an Geschwindigkeit und Tiefe. Vorerst bringt dieses Update Slide Over für frustrierte iPad-Benutzer zurück, die sich unter dem neuen Fenstermodell zurückgelassen fühlten.