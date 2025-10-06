iPadOS 26.1 bêta 2 relance la fonctionnalité multitâche Slide Over

Apple a réintroduit Slide Over sur iPad avec iPadOS 26.1 bêta 2, juste à temps pour apaiser les utilisateurs frustrés qui estimaient que la suppression de cette fonctionnalité était un pas en arrière. Vous obtenez un panneau flottant et redimensionnable qui se superpose à votre application principale, ce qui vous permet de consulter rapidement des messages, des notes ou des e-mails sans abandonner ce que vous faites. Il s’intègre au nouveau modèle de fenêtrage d’Apple plutôt que de le remplacer.

Comment cela fonctionne-t-il maintenant ?

Ouvrez n’importe quelle fenêtre d’application, appuyez sur le bouton vert de contrôle du trafic et choisissez « Activer Slide Over ». Le système réduit cette fenêtre à la bande compacte familière, maintient votre application principale active en dessous et vous permet de faire glisser le panneau vers le bord pour le masquer ou le rétablir lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez redimensionner le panneau plus librement qu’auparavant, ce qui est utile si vous préférez un panneau de lecture plus haut ou une vue utilitaire plus étroite.

Apple a ajouté l’option « Activer Slide Over » directement à l’intérieur des commandes de fenêtre, ce qui donne l’impression que la fonctionnalité est native de Split View, introduit avec iPadOS 26.

Ce que vous pouvez faire

Gardez une seule application Slide Over visible pendant que vous travaillez dans l’application en arrière-plan.

Masquez ou révélez ce panneau en faisant glisser votre doigt sur le bord.

Redimensionnez la fenêtre Slide Over en fonction de votre tâche.

Ce que vous ne pouvez pas encore faire

Empiler plusieurs applications Slide Over et basculer entre elles, comme dans les versions antérieures d’iPadOS.

Conserver plus d’une instance Slide Over en même temps.

Nous avions précédemment documenté comment iPadOS 26 avait supprimé à la fois Split View et Slide Over lorsqu’Apple a déployé son nouveau système de fenêtrage lors de la WWDC. Ce changement a suscité des plaintes d’utilisateurs qui comptaient sur Slide Over pour une référence et un triage rapides. La version bêta d’aujourd’hui ramène une partie de ce comportement sans abandonner le passage plus large au multitâche fenêtré.

Les fils de discussion Reddit de l’été ont capturé la frustration. Les utilisateurs ont déclaré avoir perdu un moyen rapide de jeter un coup d’œil à une application sans réorganiser les fenêtres. Les premiers messages d’aujourd’hui saluent le retour dans la version 26.1 bêta 2, tout en notant qu’Apple vous limite actuellement à un seul Slide Over à la fois. Si cette couche légère et flexible vous manquait, vous vous sentirez de nouveau chez vous, même si les utilisateurs expérimentés souhaitent toujours des piles.

Vous avez souvent besoin d’un coup d’œil rapide plutôt que d’un changement de contexte complet. Slide Over comble cette lacune à l’intérieur du nouveau système, de sorte que vous n’avez pas à jongler avec les tuiles juste pour vérifier un message direct ou copier une adresse. C’est un petit changement qui restaure une habitude que beaucoup d’entre vous ont acquise au fil des années d’utilisation de l’iPad.

Démarrage rapide

Mettez à jour vers iPadOS 26.1 bêta 2 sur un profil de développeur.

Ouvrez votre application principale.

Appuyez sur le bouton vert de contrôle du trafic.

Sélectionnez « Activer Slide Over ».

Redimensionnez et faites glisser pour le garer sur le bord lorsque vous avez terminé.

Fonctionnalités de Slide Over dans la version 26.1 bêta 2

Pour résumer, voici les fonctionnalités essentielles qu’Apple a restaurées dans cette version :

Activer Slide Over à partir de la commande de fenêtre verte

à partir de la commande de fenêtre verte Une seule application Slide Over active pendant que vous continuez à travailler en dessous

Masquer et révéler le panneau en faisant glisser votre doigt sur le bord

le panneau en faisant glisser votre doigt sur le bord Superposition redimensionnable : vous choisissez la hauteur/largeur

: vous choisissez la hauteur/largeur Coexistence transparente avec le nouveau système de fenêtrage

avec le nouveau système de fenêtrage Pas encore d’empilement : une seule application Slide Over à la fois

Vous bénéficiez aujourd’hui d’un multitâche plus fluide. Si Apple réintroduit Slide Over empilé dans les versions bêta ultérieures, vous gagnerez en vitesse et en profondeur. Pour l’instant, cette mise à jour ramène Slide Over aux utilisateurs d’iPad frustrés qui se sentaient laissés pour compte dans le cadre du nouveau modèle de fenêtrage.