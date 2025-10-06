iPadOS 26.1 bèta 2 brengt de slide over multitasking-functie terug

Apple heeft Slide Over teruggebracht naar de iPad met iPadOS 26.1 bèta 2, net op tijd om gefrustreerde gebruikers tevreden te stellen die vonden dat het verwijderen van deze functie een stap terug was. Je krijgt een zwevend, aanpasbaar venster dat over je primaire app heen ligt, zodat je berichten, notities of e-mail kunt bekijken zonder te stoppen met wat je aan het doen bent. Het past in Apple’s nieuwe venstermodel in plaats van het te vervangen.

Hoe het nu werkt

Open een willekeurig app-venster, tik op de groene verkeerslichtknoppen en kies ‘Ga naar Slide Over’. Het systeem verkleint dat venster tot de bekende compacte strook, houdt je hoofdapp eronder actief en laat je het paneel naar de rand vegen om het te verbergen of terug te trekken wanneer je het nodig hebt. Je kunt het paneel vrijer van grootte veranderen dan voorheen, wat handig is als je de voorkeur geeft aan een hoger leesvenster of een smaller hulpvenster.

Apple heeft de optie ‘Ga naar Slide Over’ direct in de vensterbediening toegevoegd, waardoor de functie een natuurlijk onderdeel lijkt van de Split View die met iPadOS 26 werd geïntroduceerd.

Wat je kunt doen

Houd één Slide Over-app zichtbaar terwijl je in de achtergrondapp werkt.

Verberg of toon dat paneel met een veeg vanaf de rand.

Pas de grootte van het Slide Over-venster aan naar jouw taak.

Wat je nog niet kunt doen

Meerdere Slide Over-apps stapelen en ertussen schakelen, zoals in eerdere iPadOS-versies.

Meer dan één Slide Over-instantie tegelijk behouden.

We hebben eerder gedocumenteerd hoe iPadOS 26 zowel Split View als Slide Over verwijderde toen Apple zijn nieuwe venstersysteem introduceerde op WWDC. Die verandering leidde tot klachten van gebruikers die afhankelijk waren van Slide Over voor snelle referentie en triage. De bèta van vandaag brengt een deel van dat gedrag terug zonder de bredere verschuiving naar venster-multitasking op te geven.

Reddit-threads in de zomer gaven uiting aan de frustratie. Gebruikers zeiden dat ze een snelle manier verloren om een app te bekijken zonder vensters te herschikken. Vroege berichten vandaag verwelkomen de terugkeer in 26.1 bèta 2, maar merken op dat Apple je momenteel beperkt tot één Slide Over tegelijk. Als je die lichte, flexibele laag miste, zul je je weer thuis voelen, ook al willen power users nog steeds stapels.

Je hebt vaak een snelle blik nodig in plaats van een volledige contextwissel. Slide Over vult die leemte binnen het nieuwe systeem, zodat je niet met tegels hoeft te jongleren om een DM te controleren of een adres te kopiëren. Het is een kleine verandering die een gewoonte herstelt die velen van jullie hebben opgebouwd in jaren van iPad-gebruik.

Snelle start

Update naar iPadOS 26.1 bèta 2 op een ontwikkelaarsprofiel.

Open je hoofdapp.

Tik op het groene verkeerslicht.

Selecteer ‘Ga naar slide over’.

Pas de grootte aan en veeg om het aan de rand te parkeren als je klaar bent.

Kenmerken van slide over in 26.1 bèta 2

Samenvattend zijn dit de must-know functies die Apple in deze build heeft hersteld:

Ga naar Slide Over via de groene vensterbediening

via de groene vensterbediening Enkele actieve Slide Over app terwijl je eronder blijft werken

terwijl je eronder blijft werken Verberg en toon het paneel via een randveeg

het paneel via een randveeg Aanpasbare overlay – je kiest hoogte/breedte

– je kiest hoogte/breedte Naadloze co-existentie met het nieuwe venstersysteem

met het nieuwe venstersysteem Nog geen stapeling – slechts één Slide Over-app tegelijk

Je krijgt vandaag meer vloeiende multitasking. Als Apple gestapelde Slide Over in latere bèta’s herintroduceert, zul je snelheid en diepgang winnen. Voorlopig brengt deze update Slide Over terug voor gefrustreerde iPad-gebruikers die zich achtergelaten voelden onder het nieuwe venstermodel.