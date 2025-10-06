La beta 2 de iPadOS 26.1 recupera la función multitarea Slide Over

Apple ha devuelto Slide Over al iPad con iPadOS 26.1 beta 2, justo a tiempo para aplacar a los usuarios frustrados que sentían que la eliminación de la función era un paso atrás. Obtienes un panel flotante y redimensionable que se sitúa sobre tu aplicación principal, para que puedas echar un vistazo a los mensajes, notas o correo sin abandonar lo que estás haciendo. Se integra en el nuevo modelo de ventanas de Apple en lugar de sustituirlo.

Cómo funciona ahora

Abre cualquier ventana de aplicación, toca el control de luz verde y elige Entrar en Slide Over. El sistema reduce esa ventana a la familiar tira compacta, mantiene tu aplicación principal activa debajo y te permite deslizar el panel hacia el borde para ocultarlo o volver a sacarlo cuando lo necesites. Puedes cambiar el tamaño del panel con más libertad que antes, lo que ayuda si prefieres un panel de lectura más alto o una vista de utilidad más estrecha.

Apple añadió la opción Entrar en Slide Over directamente dentro de los controles de la ventana, haciendo que la función se sienta nativa de Split View introducido con iPadOS 26.

Qué puedes hacer

Mantén una sola aplicación Slide Over visible mientras trabajas en la aplicación de fondo.

Oculta o revela ese panel con un deslizamiento de borde.

Cambia el tamaño de la ventana Slide Over para que se adapte a tu tarea.

Qué no puedes hacer todavía

Apilar varias aplicaciones Slide Over y alternar entre ellas, como en versiones anteriores de iPadOS.

Mantener más de una instancia de Slide Over al mismo tiempo.

Anteriormente documentamos cómo iPadOS 26 eliminó tanto Split View como Slide Over cuando Apple lanzó su nuevo sistema de ventanas en la WWDC. Ese cambio provocó quejas de los usuarios que confiaban en Slide Over para una referencia rápida y una clasificación. La beta de hoy trae de vuelta parte de ese comportamiento sin abandonar el cambio más amplio a la multitarea en ventanas.

Los hilos de Reddit durante el verano capturaron la frustración. Los usuarios dijeron que perdieron una forma rápida de echar un vistazo a una aplicación sin reorganizar las ventanas. Las primeras publicaciones de hoy dan la bienvenida al regreso en la beta 26.1 beta 2, al tiempo que señalan que Apple actualmente te limita a un Slide Over a la vez. Si echabas de menos esa capa ligera y flexible, te sentirás como en casa de nuevo, incluso si los usuarios avanzados todavía quieren pilas.

A menudo necesitas una mirada rápida en lugar de un cambio de contexto completo. Slide Over llena ese vacío dentro del nuevo sistema, para que no tengas que hacer malabarismos con los mosaicos solo para comprobar un DM o copiar una dirección. Es un pequeño cambio que restaura un hábito que muchos de vosotros habéis construido durante años de uso del iPad.

Inicio rápido

Actualiza a iPadOS 26.1 beta 2 en un perfil de desarrollador.

Abre tu aplicación principal.

Toca la luz verde.

Selecciona Entrar en Slide Over.

Cambia el tamaño y desliza para aparcarlo en el borde cuando hayas terminado.

Características de Slide Over en 26.1 beta 2

En resumen, estas son las características imprescindibles que Apple ha restaurado en esta versión:

Entrar en Slide Over desde el control de la ventana verde

desde el control de la ventana verde Una sola aplicación Slide Over activa mientras continúas trabajando debajo

Ocultar y revelar el panel mediante deslizamiento de borde

el panel mediante deslizamiento de borde Superposición redimensionable : tú eliges la altura/anchura

: tú eliges la altura/anchura Coexistencia perfecta con el nuevo sistema de ventanas

con el nuevo sistema de ventanas Sin apilamiento todavía: solo una aplicación Slide Over a la vez

Hoy obtienes una multitarea más fluida. Si Apple reintroduce Slide Over apilado en betas posteriores, ganarás velocidad y profundidad. Por ahora, esta actualización trae de vuelta Slide Over a los usuarios frustrados de iPad que se sintieron abandonados bajo el nuevo modelo de ventanas.