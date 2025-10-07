iPadOS 26.1 „Public“ Beta 2 jetzt verfügbar

Apple hat iPadOS 26.1 Public Beta 2 veröffentlicht. Sie können es noch heute installieren, wenn Sie Ihr iPad im Apple Beta Software Programm registriert haben. Das Update kam einen Tag nach dem Developer Build und hält den Herbst-Rhythmus straff.

Was ist neu in Beta 2

Sie erhalten Slide Over zurück. Apple hat es mit dem Fensterwechsel von iPadOS 26 entfernt, aber Public Beta 2 stellt die kompakte, schwebende App wieder her, die Sie über Ihrem aktuellen Arbeitsbereich aufrufen können. Diese Änderung ist wichtig, wenn Sie auf schnelle Nachrichtenantworten oder einen Taschenrechner angewiesen sind, ohne Fenster neu anzuordnen.

Sie sehen auch kleine, aber nützliche Verfeinerungen. Apple optimiert den Liquid Glass Look, ordnet Interface-Labels und verbessert weiterhin das neu gestaltete Multitasking-Modell. Auf der gemeinsamen Codebasis-Seite fügt Apple eine Slide-to-Stop-Geste für Alarme und Timer hinzu, um versehentliches Verwerfen zu verhindern. Diese Anpassungen bringen iPadOS näher an den alltäglichen Komfort.

Wie man es sicher bekommt

Registrieren Sie Ihr Gerät im Apple Beta Software Programm und gehen Sie dann zu Einstellungen > Allgemein > Software Update > Beta Updates und wählen Sie iPadOS 26 Public Beta. Sichern Sie zuerst. Auf Apples Seite mit den Developer-Releases wird iPadOS 26.1 Beta 2 als Build 23B5059e aufgeführt, der am 6. Oktober veröffentlicht wurde, was mit diesem öffentlichen Rollout übereinstimmt.

Wenn Sie auf App-Kompatibilität oder neue Sprachabdeckung testen, profitieren Sie von der breiteren Apple Intelligence Spracherweiterung, die im gesamten 26.1 Zyklus ausgeliefert wird. Erwarten Sie, dass diese Public Beta diesen Vorstoß widerspiegelt, da Apple Funktionen vor der Point-Release ausrichtet. Behalten Sie ein Zweitgerät zum Testen, wenn Sie auf Uptime angewiesen sind.