Apple a publié la bêta publique 2 d’iPadOS 26.1. Vous pouvez l’installer dès aujourd’hui si vous avez inscrit votre iPad au programme de logiciels bêta d’Apple. La mise à jour est arrivée un jour après la version pour développeurs, ce qui maintient un rythme soutenu.

Nouveautés de la bêta 2

Vous récupérez Slide Over. Apple l’avait supprimé avec le changement de fenêtrage d’iPadOS 26, mais la bêta publique 2 restaure l’application flottante compacte que vous pouvez invoquer au-dessus de votre espace de travail actuel. Ce changement est important si vous comptez sur des réponses rapides aux messages ou sur une calculatrice sans réorganiser les fenêtres.

Vous constatez également des améliorations mineures mais utiles. Apple modifie l’apparence de Liquid Glass, ordonne les étiquettes de l’interface et continue de peaufiner le modèle multitâche redessiné. Du côté du code de base partagé, Apple ajoute un geste de glissement pour arrêter les alarmes et les minuteurs afin d’éviter les rejets accidentels. Ces ajustements rapprochent iPadOS du confort quotidien.

Comment l’obtenir en toute sécurité

Inscrivez votre appareil au programme de logiciels bêta d’Apple, puis accédez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et choisissez iPadOS 26 bêta publique. Faites d’abord une sauvegarde. La page des versions pour développeurs d’Apple répertorie iPadOS 26.1 bêta 2 comme build 23B5059e, publié le 6 octobre, ce qui correspond à ce déploiement public.

Si vous testez la compatibilité des applications ou la couverture de nouvelles langues, vous bénéficiez de l’expansion linguistique plus large d’Apple Intelligence qui est livrée tout au long du cycle 26.1. Attendez-vous à ce que cette bêta publique reflète cette poussée alors qu’Apple aligne les fonctionnalités avant la publication ponctuelle. Conservez un appareil secondaire pour les tests si vous dépendez de la disponibilité.