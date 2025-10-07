iPadOS 26.1 ‘publieke’ bèta 2 nu beschikbaar

Apple heeft iPadOS 26.1 publieke bèta 2 uitgebracht. Je kunt het vandaag installeren als je je iPad hebt ingeschreven in Apple’s Bèta Software Programma. De update kwam een dag na de ontwikkelaarsversie, waardoor het herfstritme strak blijft.

Wat is er nieuw in bèta 2

Je krijgt Slide Over terug. Apple verwijderde het met iPadOS 26’s vensteromschakeling, maar publieke bèta 2 herstelt de compacte zwevende app die je kunt oproepen over je huidige werkruimte. Die verandering is belangrijk als je vertrouwt op snelle berichtantwoorden of een rekenmachine zonder vensters te herschikken.

Je ziet ook kleine maar nuttige verfijningen. Apple past de Liquid Glass-look aan, ruimt interfacelabels op en blijft het herontworpen multitaskingmodel polijsten. Aan de gedeelde codebase-kant voegt Apple een veeg-om-te-stoppen gebaar toe voor alarmen en timers om onbedoelde afwijzingen te voorkomen. Deze aanpassingen brengen iPadOS dichter bij dagelijks comfort.

Hoe je het veilig krijgt

Schrijf je apparaat in bij Apple’s Bèta Software Programma, ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates en kies iPadOS 26 Publieke Bèta. Maak eerst een back-up. Apple’s ontwikkelaarsreleasepagina vermeldt iPadOS 26.1 bèta 2 als build 23B5059e, geplaatst op 6 oktober, wat overeenkomt met deze publieke uitrol.

Als je test voor app-compatibiliteit of nieuwe taalondersteuning, profiteer je van de bredere Apple Intelligence-taaluitbreiding die wordt geleverd tijdens de 26.1-cyclus. Verwacht dat deze publieke bèta die push weergeeft terwijl Apple functies op een rij zet voor de puntrelease. Houd een tweede apparaat voor testen als je afhankelijk bent van uptime.