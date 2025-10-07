Ya está disponible la beta pública 2 de iPadOS 26.1

Apple ha lanzado la beta pública 2 de iPadOS 26.1. Puede instalarla hoy mismo si ha inscrito su iPad en el Programa de Software Beta de Apple. La actualización llegó un día después de la compilación para desarrolladores, manteniendo un ritmo constante.

¿Qué hay de nuevo en la beta 2?

Recuperas Slide Over. Apple lo eliminó con el cambio de ventanas de iPadOS 26, pero la beta pública 2 restaura la aplicación flotante compacta que puedes invocar sobre tu espacio de trabajo actual. Ese cambio importa si dependes de respuestas rápidas a mensajes o de una calculadora sin reorganizar las ventanas.

También verás refinamientos pequeños pero útiles. Apple retoca el aspecto de Liquid Glass, ordena las etiquetas de la interfaz y continúa puliendo el modelo de multitarea rediseñado. En el lado del código base compartido, Apple añade un gesto de deslizar para detener las alarmas y los temporizadores para evitar descartes accidentales. Estos ajustes acercan iPadOS a la comodidad diaria.

Cómo conseguirlo de forma segura

Inscribe tu dispositivo en el Programa de Software Beta de Apple y, a continuación, ve a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta y elige iPadOS 26 Beta pública. Haz una copia de seguridad primero. La página de lanzamientos para desarrolladores de Apple enumera iPadOS 26.1 beta 2 como compilación 23B5059e, publicada el 6 de octubre, que coincide con este lanzamiento público.

Si pruebas la compatibilidad de las aplicaciones o la nueva cobertura lingüística, te beneficiarás de la ampliación lingüística más amplia de Apple Intelligence que se incluye en el ciclo 26.1. Espera que esta beta pública refleje ese impulso a medida que Apple alinea las funciones antes del lanzamiento puntual. Mantén un dispositivo secundario para las pruebas si dependes del tiempo de actividad.